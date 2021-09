Es handelt von humorvollen sowie provokativen Kurzgeschichten, die den Menschen berühren und neuerliche Impulse zum Nachdenken, aber auch neu denken, setzen. Alles, woran die beiden arbeiten, oder wozu sie beauftragt sind, wird humorvoll und kritisch beleuchtet. Profitiert wird freilich von den Kompetenzen einer Wirtschaftswissenschaftlerin und einer Sprach- und Kommunikationswissenschaftlerin.

Wobei Expertise und jahrelange Erfahrungen gebündelt werden. Im Mittelpunkt stehen in ihrem zweiten Buch die Frauen: der Berufsalltag von Frauen in Österreich sowie deren Wirklichkeit in unserer Gesellschaft - und das mit einer Riesenportion Ironie.

Auch Obfrau Petra Holbach war vom Abend begeistert: "Die Zuhörer genossen die literarischen Gustostückerln und erlebten somit einen kulturell anspruchsvollen Samstagabend."