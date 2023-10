Bürgernahe Polizeiarbeit in entspannter Atmosphäre in Bad Großpertholz

Erstmals lud die Polizeiinspektion Bad Großpertholz am 12. Oktober zum Kaffee ins Gemeindeamt. „Ziel ist es, zusammen mit der Bevölkerung das nahe Lebensumfeld sicherer und lebenswerter zu gestalten und die Bürgernähe weiter zu verbessern“, sagt Marina Weissensteiner, Kommandantin der Polizeiinspektion Bad Großpertholz. Informationen zum Schutz vor Computer- und Internetkriminalität, Tipps zum Schutz vor Dämmerungseinbrüchen sowie Informationen zum Betrug von älteren Personen liegen auf und können mit den Beamten erörtert werden.

Vorurteile und Barrieren können in einer entspannten Umgebung leichter abgebaut werden. Weissensteiner: „Wir wollen der Bevölkerung die Scheu nehmen, uns bei Beobachtungen zu informieren. Besser einmal zu viel anrufen, als zu wenig. Bringen Sie sich selbst nicht in Gefahr, sondern rufen Sie aus sicherer Entfernung an. Dafür sind wir da.“

Kontaktmöglichkeiten:

133 zentraler Notruf

059133 österreichweiter Notruf, der automatisch zur nächstgelegenen Dienststelle durchgestellt wird

059133-3401 Notruf direkt in der Polizeiinspektion Bad Großpertholz

„Bitte geben sie beim Anruf Ihre Beobachtungen möglichst genau an, beispielsweise Kennzeichen, Personen- und Fahrzeugbeschreibung. Das hilft uns, rasch und gezielt eingreifen zu können“, erklärt Weissensteiner.

Die Dienststelle ist für Bad Großpertholz, St. Martin und Großschönau zuständig, nachts auch für Weitra, Moorbad Harbach und Unserfrau. Weissensteiner ergänzt: „Ich bin auf mein großartiges Team, bestehend aus neun Polizistinnen und Polizisten, sehr stolz. Jedem von uns ist die Nähe zur Bevölkerung wichtig.“

Die nächste "Coffee with Cops“-Veranstaltung findet am 23. November von 14 bis 16 Uhr am Sonnenplatz in Großschönau statt. Weitere Details sind unter www.gemeinsam.sicher.at zu finden.