„Rufen Sie nicht an ...“

„Rufen Sie ihn nicht an, er ruft Sie an ...“ – oder er kommt zu Ihnen. Am Samstag, 17. Juni, kam er in den Schlosshof Weitra – der Comedian Gernot Kulis mit seinem Programm „Best of 20 Jahre Ö3 Callboy“. Mit einem Feuerwerk an Pointen sorgte er zwei Stunden für Lachsalven beim Publikum und gab Einblick in seine „Calls“ bei Privatpersonen, Prominenten und Ämtern.

Kulis: „Wenn du auf der Leitung stehst, dann stehst oben ...“ und „Ein Anruf bei der Polizei geht immer, die müssen ja abheben.“ Er provoziert mit Wortspielereien, wenn er „Herbstzeit-Lose“" bei einer Trafik kaufen will und „Stehtische“ bei der Wiener Städtischen Versicherung bestellen möchte. Er verunsichert seine „Call-Opfer“ mit dem Absturz der Raumfähre Mir auf deren Maisfeld, der Einquartierung eines Eurofighters in deren Schuppen und der Abschaffung des Schillings, nicht nur als Münze sondern auch als Name.

Seine „Call of fame“-Prominentenliste ist lang. Sein schrägstes Gespräch war laut eigenen Angaben „Krankl gegen Krankl“ – legendär – wo am Ende keiner mehr wusste, wer wer ist. Ein Gespräch Frank Stronach mit Arnold Schwarzenegger brachte ihm den Ausspruch „Put a little down“ von Schwarzenegger ein – diesen Satz hat er quasi selbst verinnerlicht – zum Runterkommen in allen Lebenslagen.

Live-Call und Lieblingsepisoden

„Das Pferd frisst keinen Gurkensalat“: Das sind die ersten Worte, die an einem Telefon gesprochen wurden, am 26. Oktober 1861 von Johann Philipp Reis. Ein „Fressen“ für Kulis, „Calls“ mit diesem Satz zu beginnen und auf entsprechende Reaktionen zu warten. Ein „Live-Call“ aus dem Schlosshof Weitra bei einem Teilnehmer in Weitra endete mit „Tschüss“ allerdings kurz und bündig.

Die Lieblings-Callboy-Episoden im Publikum waren die Reisebuchung der Verlängerungwoche und die Geschichte mit dem Bademeister im Gänsehäufel. Sein eigener Lieblings-Call ist der Telefonbesetzer. Kulis gibt aber auch zu, dass die „Calls“ nicht immer funktionieren, er zuweilen erkannt wird und bei eigenen privaten Anrufen seine Glaubwürdigkeit in Frage gestellt wird à la „des is der Kulis, der tuat nur so ...“.

Am Ende des Abends gab es viel Applaus von den Besuchern für den Comedian Gernot Kulis, alias „Callboy“. Und vielleicht hat sich mancher dabei auch gefragt, wie er wohl selber auf solche „Calls“ reagieren würde.