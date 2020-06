Die erst in der letzten Mai-Woche eingesetzten hundert österreichischen Milizsoldaten verließen die Grenze daher am 4. Juni wieder, die Grenzübergänge aus dem Gmünder Bezirk sind aus österreichischer Sicht erstmals seit etlichen Wochen wieder ungehindert passierbar.

Gesundheits-Kontrollen werden nach Auskunft von Bezirkshauptmann Stefan Grusch vorerst noch „stichprobenartig im Grenzraum vorgenommen“, dafür zuständig seien Polizei und Bezirkshauptmannschaft.

Öffnung auch in Tschechien steht bevor

Auch auf tschechischer Seite dürfte eine neuerliche Öffnung nach dem Fall des Eisernen Vorhanges unmittelbar bevorstehen. Etwa am monatelang einzigen rund um die Uhr betriebenen Übergang des Bezirkes zwischen Gmünd-Böhmzeil und České Velenice wurden Fahrzeuge am Abend des 4. Juni teilweise bereits durchgewunken, am Übergang Neu-Nagelberg/Halámky an der Bundesstraße B2 wurden Betonsperren entfernt.

Teils bestehen entlang der mehr als hundert Kilometer langen Außengrenze des Bezirkes allerdings noch Barrieren verschiedener Art bis hin zu schlichten Sandhaufen auf Feldwegen.

Laut Medienberichten könnten die Beschränkungen von tschechischer Seite bereits am 5. Juni oder in der Nacht auf 6. Juni komplett fallen – jedenfalls ebenfalls deutlich früher als zuletzt angekündigt.