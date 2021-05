Für den Besuch von Gastronomiebetrieben, Hotels, Kultur- und Sportveranstaltungen sind ab 19. Mai die „3 Gs“ gefragt: Jeder Besucher muss den Nachweis erbringen, dass er „getestet, geimpft oder genesen“ ist. Das wurde in der neuen Covid-19-Öffnungsverordnung, die ab 19 Mai in Kraft tritt, geregelt.

Die bereits Geimpften können auf ihren Impfpass zurückgreifen, die Genesenen auf ihren Bescheid der Bezirkshauptmannschaft über die Corona-Erkrankung und dem dazugehörigen ärztlichen Attest über die Genesung.

Gute Zusammenarbeit zwischen Gemeinden und Bezirkshauptmannschaft

Bei den Tests setzt die Bezirkshauptmannschaft auf die gute Zusammenarbeit mit den Gemeinden. „Das Thema haben wir bei der jüngsten Video-Bürgermeister-Konferenz eingehend besprochen“, betont Bezirkshauptmann Stefan Grusch.

Man einigte sich darauf, dass das Angebot in den Teststationen der Gemeinden erst bei Bedarf erhöht werde. „Momentan sind im Bezirk Gmünd 8.500 Testungen pro Woche möglich. Sollte der Bedarf ab 19. Mai ansteigen, dann können wir kurzfristig ein Drittel mehr Tests anbieten, das ist kein Problem“, stellt der Bezirkshauptmann klar. Man werde aber die ersten Öffnungstage in der Gastronomie & Co. einmal abwarten, genau schauen und dann reagieren.

Doppelte Testzeiten in Schrems

In der Stadtgemeinde Schrems reagiert man bereits und erweitert die Öffnungszeit der Teststation in der Stadthalle einmal am 19. Mai, die ist von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Ob diese doppelt so langen Testzeiten weiterhin am Mittwoch beibehalten werde – bisher wurde von 14 bis 18 Uhr getestet – sei noch offen. Übrigens offen: „ Wir testen auch am Pfingstmontag von 14 bis 18 Uhr in der Stadthalle“, sagt Bürgermeister Karl Harrer.

Tests vor Ort möglich

Die sogenannten „Wohnzimmertests“ seien als „Eintrittstests“ nicht geeignet, betont der Bezirkshauptmann – mit einer Ausnahme: „Sollte jemand kein aktuelles Testergebnis vorlegen können, dann kann ausnahmsweise ein derartiger Antigentest beim Eintritt in einen Gastronomiebetrieb, eine Sport- oder Kulturstätte sowie in ein Krankenhaus durchgeführt werden. Dieser Test muss aber in Anwesenheit des Betreibers bzw. eines Vertreters durchgeführt werden. Das negative Testergebnis gilt dann aber nur für die getestete Person für die Dauer seines Aufenthaltes in dieser Örtlichkeit.“