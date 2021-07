Coronatests beim Kulturfestivals Übergänge/Prechody .

Das internationale Kulturfestival in Gmünd und České Velenice wurde am Donnerstag eröffnet und bietet bis Sonntag 40 verschiedene Programmpunkte in Gmünd und České Velenice. Für die Besucher gibt es am 23. und 24. Juli eine internationale Teststraße.