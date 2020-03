Am Tag der Bekanntmachung der „Verordnung über Maßnahmen gegen das Zusammenströmen größerer Menschenmengen nach dem Epidemiegesetz 1950“ durch Bezirkshauptmann Stefan Grusch für den Gmünder Bezirk waren die Supermärkte und Drogerien in großen Bereichen wie leergefegt, Apotheken kämpften mit Desinfektionsmittel-Engpässen.

Ein „Zusammenströmen größerer Menschenmengen“ ist nun auch im Bezirk Gmünd bis vorerst 3. April, 12 Uhr, untersagt. Die Verordnung gilt mit minimalsten Ausnahmen freilich für alle, „genauso wie ein Tempolimit“, betont Grusch, also für öffentliche Veranstaltungen genauso wie für andere Zusammenkünfte oder die betriebliche Zusammenarbeit (http://www.noe.gv.at/noe/Gmuend/Verordnung_gem.__15_Epidemiegesetz_BH_GD.pdf). Bei Fragen hinsichtlich der Auslegung der Verordnung kann man sich an die Bezirkshauptmannschaft wenden.

Kein Erkrankter, kein Verdachtsfall, keine Kontaktperson. Gmünd sei „einer der nur noch wenigen ganz ‚cleanen‘ Bezirke“, sagt Bezirkshauptmann Grusch: Mit Stand 12. März war demnach noch kein einziger Covid-19-Erkrankter, kein Verdachtsfall und auch keine Kontaktperson aus dem Verwaltungsbezirk registriert.

Dennoch hat sich nicht nur die Bevölkerung durch regelrechte Hamsterkäufe für den allfälligen Ernstfall gerüstet: Noch am Donnerstag trafen die „Verbindungsoffiziere“ des Bezirkes zusammen, darunter die Träger von Stabsfunktionen in der Bezirkshauptmannschaft, führende Vertreter von Feuerwehr, Polizei, Rotkreuz, Kuenringerkaserne Weitra und Landesklinikum Gmünd. Dabei wurde anhand des aktuellen Wissensstandes über die Lage in Niederösterreich und Österreich informiert. Zugleich seien die Schritte für das Eintreffen potenzieller Verdachtsfälle in größerem Ausmaß abgeklärt worden, sagt der Bezirkshauptmann zur NÖN.

Grenze České Velenice/Gmünd soll offen bleiben. Den Informationsfluss aus Tschechien nach Österreich bewertet Grusch aktuell als „nicht gut“, daher kann er auch Gerede über angebliche Verdachtsfälle in České Velenice im Zusammenhang mit einer Reisegruppe nicht kommentieren. Die Tschechische Republik will mit Freitagnacht jedenfalls selbst die Grenzen nach Österreich dicht machen, unter nur vier Ausnahmen mit strikten Grenzkontrollen wird von www.idnes.cz neben Drasenhofen, Wullowitz und Kleinhaugsdorf auch České Velenice/Gmünd genannt.

Der Übergang Nová Bystřice/Grametten soll demnach „für bestimmte Personengruppen“ wie Pendler zwischen 5 und 23 Uhr geöffnet sein.