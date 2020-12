„Endlich spürt man den Lockdown in den Statistiken. Die Zahlen der Corona-Neuerkrankten gehen zurück“, ist Bezirkshauptmann Stefan Grusch etwas erleichtert.

In der Vorwoche kamen 104 neue Coronafälle im Bezirk dazu. Am 30. November gab es 224 Personen, bei denen ein positiver Coronatest vorlag. An die 500 Personen befinden sich derzeit in Quarantäne. Laut Grusch sind 853 Personen von den seit Beginn der Pandemie verzeichneten 1.075 Corona-Positiven wieder genesen. Seither werden 25 Sterbefälle mit Corona in Zusammenhang gebracht.

Exekutive lobt: Nur „vereinzelt gibt es Anzeigen“

Die Polizeibeamten kontrollieren weiterhin vermehrt die verhängte Ausgangsbeschränkung. „Vereinzelt gibt es Anzeigen, aber der Großteil der Bevölkerung hält sich daran“, lobt der Bezirkshauptmann die Bürger im Bezirk. Auch die Kontrollen bei den Grenzübergängen zu Tschechien sind aufrecht.

Auch im Pflege- und Betreuungszentrum Schrems habe sich laut Grusch die Situation etwas verbessert. Laut der NÖ. Gesundheitsagentur gab es mit 30. November noch zwölf positive Fälle bei den Bewohnern und sechs bei den Mitarbeitern in dieser Pflegeeinrichtung.

Aus dem Pflege- und Betreuungszentrum Litschau wird ein positiv getesteter Bewohner gemeldet, im Weitraer Heim gibt es aktuell vier Coronafälle bei den Mitarbeitern. Laut dem Bezirkshauptmann laufe die Betreuung der Bewohner in diesen drei Pflegeeinrichtungen wie bisher uneingeschränkt weiter.

Corona: 24 Patienten und 23 Mitarbeiter

Im Landesklinikum Gmünd werden momentan 24 Patienten auf der Corona-Station betreut, vier davon intensivmedizinisch. Mittlerweile sind 23 Mitarbeiter positiv getestet worden.

Diese Zahl wurde am 30. November seitens des Krankenhauses relativiert: Die Zahl habe am 29. November gestimmt, aber mittlerweile liege nur mehr bei 14 Mitarbeitern ein positives Testergebnis vor. Bei den neun weiteren Mitarbeitern werde aktuell das Ergebnis des jüngsten PCR-Tests abgewartet. Bei diesen laufe nämlich die Quarantäne ab und sie könnten schon wieder gesund sein.

Der Dienstplan werde derzeit im Landesklinikum Gmünd täglich angepasst. „Wir müssen ja aktuell auf Neuerkrankte und Genesene reagieren. Das klappt aber sehr gut. Die Betreuung der Patienten läuft problemlos“, heißt es aus dem Spital.

Unklar sei dem Vernehmen nach auch, wo sich die Mitarbeiter mit dem Virus angesteckt haben könnten. Im Krankenhaus werden natürlich alle erforderlichen Maßnahmen umgesetzt, um die Mitarbeiter nicht zu gefährden, aber ausschließen könne man eine Infektion trotzdem nicht zu 100 Prozent.

Die 50 Betten auf der Corona-Station sollen noch beibehalten werden. Wie lange noch, diese Entscheidung obliege der Niederösterreichischen Gesundheitsagentur.

Vereinzelt werden aber schon Betten, die für Corona-Patienten reserviert sind, anderen Patienten zur Verfügung gestellt, die neben der seit Wochen eingerichteten Corona-Station im Krankenhaus betreut wurden und werden – das aber nur, wenn es die aktuelle Situation erlaube und natürlich mit allen Sicherheitsvorkehrungen.