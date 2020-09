Schremser Stadtchef kontert Kritik an Hochzeit .

Der Schremser Stadtchef Karl Harrer (SPÖ) hat am Donnerstag Kritik an der Austragung einer türkischen Hochzeit gekontert. Vorgesehen seien in der Halle 350 Besucher gewesen, damit sei auch die damals geltende Rechtslage eingehalten worden, sagte Harrer zur APA.