„Wir haben die Information bekommen, dass die Schüler bis zwölf Uhr Zeit haben, sich nach Hause zu begeben“, sagt Stefanie Thaler-Röck.

Die drei tschechischen Lehrerinnen, die am Schulzentrum unterrichten, hätten tschechische Medienberichte genau verfolgt. Demnach hätten sich – wie Thaler-Röck erklärt – Schüler in häusliche Quarantäne begeben müssen, wenn sie erst nach Mittag die Grenze passiert hätten: „Das hatte mit den Maßnahmen in Tschechien zu tun. Wir mussten einfach reagieren.“ Es sei aber alles reibungslos abgelaufen.

Das Internat in České Velenice ist bereits seit Dienstag geschlossen, die betroffenen Schüler seit dem ohnehin zuhause. „Die drei tschechischen Kolleginnen haben sich heute nach der Meldung auch nach Hause begeben“, so Thaler-Röck weiter.