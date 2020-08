Lücke auch im Gemeinderat. Etwa 20 Kontaktpersonen sind daher laut Bezirkshauptmann Stefan Grusch derzeit in Quarantäne. Auch der Bad Großpertholzer Gemeinderat blieb davon nicht ganz unberührt: SP-Mandatar Engelbert Artner befindet sich zwar nicht in Quarantäne, ließ sich für die öffentliche Sitzung im Nordwaldhof Bauer am 20. August aber als Teil des erweiterten Umfeldes der Coronakranken entschuldigen.

Maskenpflicht im Amtsgebäude. Bürgermeister Hermann Hahn jun. (FPÖ/Pertholz-Aktiv) betont, dass zumindest zum aktuellen Stand weder Gemeindeamt noch das Kurhaus als größter und wichtigster Betrieb der Marktgemeinde vom Coronafall direkt betroffen seien. Im Amtsgebäude wurde dennoch zur Sicherheit mit 21. August unverlangt wieder eine vorübergehende Maskenpflicht eingeführt.

Hahn, der von mittlerweile etlichen Dutzend Anrufen interessierter bzw. besorgter Gemeindebürger spricht, ruft zur Ruhe und Besonnenheit auf – und warnt vor Stigmatisierung: „Die Frau war ja nicht am Ballermann und auch in keinem Risikogebiet. Es ist einfach passiert.“

Wo genau es passierte, das ist laut Bezirkshauptmann Grusch nach Rückverfolgung der vorangegangenen Kontakte noch offen. Die Feier sieht er jedenfalls eher nicht als Ort der Ansteckung, sondern mehr als potenzielle Quelle einer Streuung: „Die Frau hatte keinerlei Beschwerden, ihre Infektion stellte sich erst durch eine Routinekontrolle an ihrem Arbeitsplatz heraus.“ Der Arbeitsplatz befindet sich im Zwettler Bezirk, daher betreffen auch nicht alle etwa 20 Quarantäne-Anordnungen nur den Gmünder Bezirk.

Infizierte und Kontaktpersonen beschwerdefrei. Auch alle weiteren Kontaktpersonen seien aktuell beschwerdefrei, sagt Grusch. Einige weitere Personen im Umfeld wurden getestet, Ergebnisse liegen derzeit noch nicht vor.

17. oder 18. Coronafall im Bezirk? Wer das amtliche „Dashboard“ des Bundesministeriums mitverfolgt, der nahm vom aktuellen Coronafall womöglich gar nicht Notiz: Fast zeitgleich mit dem Eintreffen des positiven Testergebnisses aus dem Lainsitztal wurde nämlich ein angeblich früherer Coronafall (die damalige Nummer 14) vom 30. April wieder aus der Statistik genommen. Die Sache war schon damals mysteriös gewesen, weil weder Bezirkshauptmann Grusch noch das Land NÖ davon gewusst hatten, die Eingabe von Bund zu kommen schien.

Aus Großpertholz kommt daher de facto der 17. positive Covid-Test einer Person aus dem Gmünder Bezirk – die laut Behörde nach Genesung des früheren 17. Falles auch die aktuell einzige Coronakranke ist.