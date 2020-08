CoV: Keine weitere Infektion nach Familienfeier .

Aufatmen nach dem positiven CoV-Test infolge einer größeren Familienfeier in Bad Großpertholz: Die in der Vorwoche bei einer Routinekontrolle am Arbeitsplatz positiv auf das Coronavirus getestete Frau blieb die einzige Infizierte in ihrem Umfeld, dementiert Gmünds Bezirkshauptmann Stefan Grusch anderslautende Gerüchte. Ihn beschäftigen daher derzeit eher offene Fragen zum kommenden Corona-Ampelsystem.