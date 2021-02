Binnen sieben Tagen wurden „nur“ noch 28 Neuinfektionen verzeichnet, die „7-Tages-Inzidenz“ als Verhältnis zur Gesamtbevölkerung rutschte mit 76 deutlich unter den Landes- und Bundeswert (99 bzw. 105).

„Die vergangenen Tage mit je zwei Neuinfektionen an Freitag, Samstag und Sonntag haben uns wirklich sehr geholfen“, freut sich daher Bezirkshauptmann Stefan Grusch, der mit Stand 1. Februar (Nachmittag) nur mehr 40 aktuell Infizierte in der Liste hat. In Spitzenzeiten waren es 300 gewesen.

Alleine am Sonntag standen demnach zwei Neuerkrankten immerhin 13 Genesene gegenüber.

Teststraße jetzt auch in Hoheneich

Glücklich ist Grusch auch über das Teststraßen-Angebot, das im Bezirk so dicht wie sonst nirgendwo im gesamten Waldviertel inklusive Krems-Stadt ist: „Die Gemeinden nehmen dafür sehr viel Verantwortung auf sich, müssen auch das Personal selbst organisieren.“ Mit Hoheneich bietet inzwischen bereits die sechste Gemeinde des Bezirkes die Möglichkeit auf eine kostenlose Antigen-Testung (freitags, 10-14 Uhr).

1.710 der insgesamt 36.300 Einwohner des Bezirkes wurden bisher positiv auf das Coronavirus getestet.

Die fixen Antigen-Teststraßen und Zeiten im Bezirk Gmünd:

Montag : Kulturhaus Schrems, 14-18 Uhr

: Kulturhaus Schrems, 14-18 Uhr Dienstag : Palmenhaus Gmünd, 14-18 Uhr

: Palmenhaus Gmünd, 14-18 Uhr Mittwoch : Hallenbad Litschau, 14-18 Uhr

: Hallenbad Litschau, 14-18 Uhr Donnerstag : Volksheim Heidenreichstein und Rathaus Weitra, jeweils 14-18 Uhr

: Volksheim Heidenreichstein und Rathaus Weitra, jeweils 14-18 Uhr Freitag : Volksschule Hoheneich, 10-14 Uhr; Palmenhaus Gmünd und Kulturhaus Schrems, jeweils 14-18 Uhr

: Volksschule Hoheneich, 10-14 Uhr; Palmenhaus Gmünd und Kulturhaus Schrems, jeweils 14-18 Uhr Samstag: Palmenhaus Gmünd, Rathaus Weitra und Hallenbad Litschau, jeweils 8-12 Uhr

Voranmeldungen: www.testung.at