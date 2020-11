Starkes Plus, aber Gerüchte zu 89 Neuinfektionen falsch .

In Schrems machen Gerüchte über angeblich 89 neue CoV-Fälle die Runde. Die Behörde dementiert das entschieden. Aber: Gmünd bleibt der Bezirk mit den meisten Neuinfektionen in Niederösterreich, hat derzeit neben 260 aktiv CoV-Positiven auch 580 Kontaktpersonen in Quarantäne. Die Trendwende ist noch nicht in Sicht.