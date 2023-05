Waldviertler Kinos blühen dank Super Mario auf

Blieben die Besuchszahlen in den Waldviertler Kinos im Jahr 2022 trotz praktisch aufgehobener Einschränkungen noch ein Viertel hinter 2019 als letztem Vor-Corona-Jahr, so könnten die Zahlen aus 2019 heuer erstmals überboten werden. Großen Anteil daran hat „Der Super Mario Bros. Film“, der den Kinos Gmünd und Zwettl die beste Saal-Auslastung seit mehr als zehn Jahren bringt.

Bereits mehr als 5.500 Gäste. Am 5. April kam der Film, der weltweit schon mehr als eine Milliarde Dollar einspielte, in die Kinos Gmünd und Zwettl. Bisher wurde er dort mehr als 5.500 Mal gesehen.

Der große Erfolg nach dem Flop des ersten Filmes zum legendären Nintendo-Videospiel vor 30 Jahren basiere auf einer heute breiten Zielgruppen-Abdeckung, sagt Kinochefin Julia Gaugusch-Prinz: Familien vom Kind bis zu den Großeltern, Teenager und Erwachsene strömen demnach gleichermaßen ins Kino. Die Animation begeistere genauso wie die Filmmusik und das Wiedersehen mit vielen Charakteren aus dem 1985 ausgetüftelten, anhaltend populären Videospiel.

Interesse ebbt nicht ab: Film bleibt im Programm. Bereits vor dem vergangenen Wochenende wurde Super Mario in Gmünd etwa 2.300 und in Zwettl etwa 3.000 Mal gesehen. Es ist damit die Nummer eins im laufenden Jahr (vor der Komödie Griechenland). Außerdem ist es in Zwettl bis dato die Nummer 13 seit der Eröffnung durch Gaugusch-Prinz und Schaffung der Waldviertler Kinos (2008) sowie – genauso wie an den weltweiten Kinokassen – die Nummer zwei hinter „Avatar – The Way of Water“ in der „Pandemie-Ära“ nach 2019. In Gmünd liegt Super Mario ebenfalls auf Rang zwei seit 2019 – und am achten Platz seit der Kino-Digitalisierung 2009.

Die wirtschaftlich relevanteste Kennzahl ist aus der Sicht der Kinobesitzerin freilich der Schnitt aus Besuchern je Vorstellung. Und: In diesem Ranking ist Super Mario der erfolgreichste Film seit „Avatar - Aufbruch nach Pandora“ (2010) in Gmünd bzw. „Ted“ (2012) in Zwettl. „An den ersten beiden Wochen waren die Vorstellungen meist schon am Tag davor zu zwei Dritteln ausreserviert“, blickt Gaugusch-Prinz zurück.

Weil das Interesse nicht abreißt, rechnet sie damit, dass Super Mario zumindest den Mai hindurch noch in Gmünd & Zwettl im Programm bleibt.

„Starke Bewegung zurück in die Kinosäle“

Relativ zufrieden sei sie mit dem Kinojahr 2023 auch schon vor dem April gewesen, analysiert Julia Gaugusch-Prinz nach dem durchwachsenen 2022 im NÖN-Gespräch. Das Programm sei sehr gut, zudem spüre man einfach ein Nachlassen der pandemiebedingten Skepsis: „Weltweit wird eine starke Bewegung zurück in die Kinosäle wahrgenommen. Es sieht ganz so aus, als könnten wir die Covid-Jahre heuer endgültig abschließen.“

Gespannt erwartet sie für 2023 unter anderem noch die Liebeskomödie „Barbie“, „Mission: Impossible 7“, den elften Eberhofer-Fall „Rehragout Rendezvous“ und „zwei starke Kinderfilme im Herbst“ – darunter „Neue Geschichten vom Franz“ nach Christine Nöstlinger.

