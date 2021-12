Aufarbeitung wird zäh, Ton im Impfzentrum rauer, Platz im Spital enger

Die vierte „Welle“ der Pandemie hält neben Bevölkerung, Wirtschaft oder Schulsystem auch die Labore und die Verwaltung auf Trab – wobei sich auch auf Behördenseite langsam Frustration breitmacht: Gmünds Bezirkshauptmann Stefan Grusch berichtet von „schon leichten System-Überlastungen“ von der Testabnahme bis zur digitalen Erfassung, die die Behördenarbeit zunehmend erschwere.

Wer die Zahlen der Covid-Neuinfektionen mitverfolgt, erlebt seit Tagen einen Galopp zwischen 35 und fast 90 täglichen Neuinfektionen. Der Realität entspreche das nicht mehr, räumt Grusch ein. „Teils fehlen Ergebnisse drei Tage nach einer Testabnahme noch, teils ist leider von falschen Abnahmen in der PCR-Teststraße auszugehen“, sagt er zur NÖN. Wenn das Ergebnis eines behördlich angeordneten Tests drei Tage lang auf sich warten lässt, dann gilt eine Person bis da als „Verdachtsfall“ und kann nicht aus der Absonderung entlassen werden. Für sie kann aber auch der Mechanismus für Positive inklusive Contact Tracing nicht anlaufen, solange eine Infektion nicht nachgewiesen ist.

Bezirkshauptmann Grusch vermutet auch Fehler bei der Testabnahme: „Getestete rufen an, weil sie nicht verstehen, wie sie negativ sein können, wenn sie doch alle Symptome bis zum Geschmacksverlust haben. Das verunsichert die Menschen, ist insgesamt fast gemeingefährlich.“ In vielen Fällen endet eine Quarantäne mit dem negativen Testergebnis, müsste eine Person also – obwohl vielleicht krank – auch wieder am Arbeitsplatz erscheinen. Zu Wochenbeginn war die Marke von 4.500 je Covid-Infizierten im Gmünder Bezirk durchbrochen, jeder achte Einwohner hat somit eine Infektion hinter sich, 73 überlebten diese nicht.

Wie es tatsächlich um Covid bestellt ist, das zeigen zudem die Zahlen aus den Spitälern – und die gehen im Waldviertel noch immer rasant rauf. Per 28. November waren in Gmünd, Horn, Waidhofen und Zwettl insgesamt 79 Covid-Betten belegt, wieder um ein Drittel mehr als am Sonntag davor. Auch die Zahl der Intensivpatienten kletterte um ein Drittel auf 13 nach oben, wobei das Gmünder Spital in beiden Bilanzen Viertels-Spitzenreiter ist.

Impfungen von Kindern ab Donnerstag

Im Gmünder Impfzentrum starten unterdessen am Donnerstag die Impfungen von Kindern ab 5 Jahren. „Sie können künftig montags, donnerstags und samstags geimpft werden, an diesen Tagen ist auch ein Kinderarzt anwesend“, erklärt Koordinatorin Bettina Weiß. Im Impfzentrum wird aktuell sowohl das Vakzin von Moderna, als auch jenes von Biontech/Pfizer verwendet – Letzteres etwa für Kinder, unter 30-Jährige und Schwangere.

Weiß spricht von etwa 350 bis 400 Geimpften pro Tag. Wobei der Ton mitunter rauer werde: „Das Team ist nach wie vor motiviert, aber manchmal werden wir auch persönlich angegriffen. Wir können nichts für das, was die Politik beschließt, stellen unsere Freizeit freiwillig zur Verfügung.“