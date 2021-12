Zwei Verletzte bei Auffahrunfall beim Schremser Steinbruch

Zwei Verletzte forderte ein Auffahrunfall am 21. Dezember gegen 10 Uhr auf der B41 im Bereich der Einfahrt zum Steinbruch bei Schrems.

Laut Polizei fuhr eine 64-Jährige aus dem Bezirk Gmünd auf der B41 in Richtung Gmünd. In diesem Auto befand sich eine 88-jährige Beifahrerin. Vor der 64-Jährigen fuhren zwei Autos ebenfalls in Richtung Gmünd. Diese wurden von einem 63-Jährigen und einem 28-Jähriger gelenkt.

Als diese beiden Fahrzeuge vor ihr aufgrund von Arbeiten der Straßenmeisterei anhielten, sei die 64-Jährige aus bislang unbekannter Ursache gegen das Heck des vor ihr fahrenden Pkw des 63-Jährigen gefahren. Dadurch sei dieser gegen den davor haltenden Pkw geprallt.

Die 88-Jährige und der 63-Jährige erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. Sie wurden durch die Rettungskräfte in das Landesklinikum Gmünd und in das Landesklinikum Horn gebracht.

Die Feuerwehren Schrems, Kottinghörmanns und Niederschrems übernahmen die Fahrzeugbergungen. Die B41 wurde im Unfallbereich in eine Fahrtrichtung gesperrt, die Polizei richtete eine Umleitung über Niederschrems ein.