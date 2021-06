Für die zu einer „Fahrzeugbergung“ alarmierte Feuerwehr Gmünd war dieser Einsatz herausfordernd, denn das wahre Ausmaß war erst beim Eintreffen am Einsatzort zu sehen. Vier Autos waren an diesem Unfall beteiligt, zwei verletzte Personen wurden von den Rettungskräften des Roten Kreuzes Gmünd zur Abklärung in das Landesklinikum Gmünd gebracht. Weitere Fahrzeuginsassen kamen nicht zu Schaden.

Die Floriani banden nach dem Abklemmen der Fahrzeugbatterien das ausgelaufene Öl, bevor es über den Stadtberg abfließen konnte. Im Anschluss an die Freigabe der Einsatzstelle durch die Polizei mussten noch zwei schwer beschädigte Autos mit dem Kranwagen gesichert abgestellt werden. Die zwei weiteren Unfallautos konnten die Fahrt aus eigener Kraft fortsetzen.

Die Feuerwehr Gmünd war mit 13 Mitgliedern und fünf Fahrzeugen vor Ort, Beamte von den Polizeiinspektionen Gmünd und Schrems ebenso.