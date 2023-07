Cyanobakterien Gmünd: Algen-Maßnahmen am großen Harabruckteich sind aufgehoben

Zum Wochenende war der blau-grüne Film am Harabruckteich noch zu sehen - und die Absperrung. Foto: Anna Hohenbichler

S eitens der Behörde gilt die Sperre am Harabruckteich in Gmünd nicht mehr. Was Cyanobakterien für den Teich bedeuten und warum auch das Absterben der Algen heikel sein kann.

Vor über zwei Wochen zog der Große Harabruckteich in Gmünd viel Aufmerksamkeit auf sich: Der Uferbereich wurde gesperrt, der Zugang für Tiere untersagt. Eine Wasserprobe wurde entnommen, die Untersuchung ergab, dass es sich um Cyanobakterien, umgangssprachlich „Blaualgen“ genannt, handelt. Die damals von der Feuerwehr nach Anweisung der Wasserrechtsbehörde der Bezirkshauptmannschaft Gmünd aufgestellte Absperrung zierte den Uferbereich bei der Teichpromenade zum Wochenende nach wie vor. Der blau-grüne Film an der Wasseroberfläche war da noch erkennbar. Die veranlassten Maßnahmen seien allerdings schon vor mehreren Tagen wieder aufgehoben worden, heißt es seitens der Bezirkshauptmannschaft Gmünd. Es habe - wie angekündigt - weitere Kontrollen durch die technische Gewässeraufsicht gegeben. In der Teichwirtschaft ein bekanntes Problem Wie lange Cyanobakterien im Teich verbleiben, sei unterschiedlich und hänge vor allem von Niederschlag und Wetter ab, erklärt Leo Kirchmaier, Geschäftsführer des NÖ Teichwirteverbandes: „Sie treten immer wieder auf und sind – wenn es nicht ausartet – nicht allzu schwer im Griff zu haben.“ Seitens des Teichbesitzers, der Habsburg Lothringen'schen Gutsverwaltung, ist man wie berichtet davon ausgegangen, dass ein deutlich gesunkener Wasserstand im Harabruckteich die Bildung der Algen begünstigt hat. Durch die Trockenheit hätten dem Teich beim Auftreten der Algen rund 40 Zentimeter auf den Normalstand gefehlt. Dass fehlende Niederschläge jedem Teich gleichermaßen zusetzen, davon kann keine Rede sein. Vielmehr sei die Situation für jeden Teich individuell zu betrachten, betont Kirchmaier. Alleine die Speisung sei schließlich bei einem jeden unterschiedlich. „Der Frühling brachte viel Regen, hat mögliche Probleme also etwas verzögert. Jetzt hoffen wir auf Niederschläge“, sagt er. Schwierig sei zudem, dass der Teichwirt nur bedingt eingreifen kann – wie es unter der Wasserfläche etwa in Sachen Nahrungsangebot und Fortpflanzung aussieht, bleibt mitunter im Verborgenen. An Fütterung, Bestand und Wasserchemie drehen Das Auftreten von Cyanobakterien in einem Teich gefährdet darin lebende Tiere nicht sofort. „Sie können es in der Regel gut verkraften“, erklärt Leo Kirchmaier. Vorausgesetzt die Situation artet nicht aus. Größte Auswirkungen haben Blaualgen demnach auf Sauerstoff und pH-Wert im Teich: Bei schönem Wetter und langen Tagen produzieren sie Sauerstoff, es kommt zur Übersättigung. Fallen die Temperaturen, ist der Himmel bewölkt, oder werden die Tage kürzer, zehren die Algen wiederum vom Teich. „Es gibt nur wenige Parameter, die der Teichwirt steuern kann“, sagt Kirchmaier. In erster Linie seien das die Fütterung, der Fischbesatz und die Wasserchemie. Das gelte es im Auge zu behalten, vor allem wenn die Algen am Absterben sind. Ähnlich schwierig wie die Feststellung der Ursachen für die Algenbildung sind für ihn allgemein gültige Aussagen zum Umgang damit: Es brauche viel Erfahrung des Teichwirtes und – wenn es ganz genau sein soll – die Analyse von Wasserproben.