Der Wochenmarkt am Montag in Gmünd blieb bis in die Zeit des Ersten Weltkrieges bestehen. Das Bild zeigt einen Wochenmarkt um 1900 – Marktfahrer verkauften ihre Produkte direkt vom Gespann aus. Seit dem Jahr 2015 gibt es in Gmünd wieder jeden Samstag einen Wochenmarkt.

