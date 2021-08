Altweitra: Fotojäger saß auf Bahnschienen auf .

Am 7. August in den Mittagsstunden waren einige Hobbyfotografen aufgrund des Schönwetters und der Nostalgiefahrt der Dampflok unterwegs, um den Zug am Südast der Waldviertler Schmalspurbahn zu fotografieren. Ein Pkw-Fahrer wagte sich dabei zu weit raus…