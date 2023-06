Badeplätze: Das sind die Top-15 im Waldviertel

Bergwerksee Langau. Insgesamt 16 Hektar Badeerlebnis bietet der Bergwerksee Langau im Bezirk Horn. Spielplatz mit Klettergarten, Beachvolleyballplatz und Tut-Gut-Wanderwege lassen keine Langeweile aufkommen. Es gibt auch Duschen und einen Nichtschwimmer-Bereich. Das Freizeithaus bietet die Möglichkeit für kleine Snacks und Imbisse, Getränke und Eis. Als Besonderheit gibt es in Langau die Möglichkeit zum Wasserskifahren. In Kooperation mit dem WSC Tulln-Langau werden Kurse für alle Altersklassen und für jedes Niveau angeboten. Hier weiterlesen

Bergwerksee Langau Foto: privat

Brühlteich Schwarzenau. Von dichtem Grün umsäumt bietet der Brühlteich nördlich von Schwarzenau eine wahre Idylle. Der Teich ist neben dem Badebetrieb auch ein beliebtes Ziel für Angler. Im vergangenen Winter fand eine größere Sanierung statt, für diesen Sommer erstrahlt der Teich somit wieder in frischem Glanz. Das Brühlteichbistro sorgt indes für das leibliche Wohl der Badegäste. Rund um den Teich führt zudem ein 1,3 Kilometer langer Rundwanderweg, sollte man sich die Beine nach dem Sonnenbad etwas vertreten wollen. Der Eintritt zum Badeteich ist frei. Hier weiterlesen

Brühlteich Schwarzenau Foto: Google Street View

Edlesberger See. Eine Perle des südlichen Waldviertels befindet sich in der Gemeinde Martinsberg, nicht unweit von Gutenbrunn: der Edlesberger See. Dieser bietet nicht nur eine bezaubernde Naturkulisse, sondern zählt mit 13,7 Hektar auch zu den größten Badeteichen in Niederösterreich. Vom Badesteg am Ostufer des Sees haben die Badegäste einen beeindruckenden Blick über den ruhigen Waldsee. Schnell fällt auch eine gewisse rote Färbung des Wassers auf. Der Teich ist von feuchten Wiesen und sumpfigen Stellen umgeben. Hier weiterlesen

Edlesberger See Foto: Gemeinde Martinsberg

Frauenwieserteich Langschlag. Allein schon wegen seines umfangreichen Angebots für Badegäste gehört der Frauenwieserteich bei Langschlag auf die Liste der schönsten Badeteiche im Waldviertel. Eine große Liegewiese, moderne Sanitäranlagen mit behindertengerechtem WC, ein Spielplatz sowie ein Teichbuffet bietet die Freizeitanlage. Das tolle Angebot wird zudem durch einen Beachvolleyballplatz und eine Minigolf-Anlage abgerundet. Auf der Freizeitanlage am Frauenwieserteich ist also für jeden etwas dabei. Obendrauf ist das Ambiente gerade im Sommer phänomenal. Hier weiterlesen

Frauenwieserteich Langschlag Foto: Gemeinde Langschlag

Freibad Waidhofen. Parkmöglichkeiten und barrierefreier Einstieg sind ein Plus für Badegäste, gefolgt vom Buffet, das Fit-Restaurant liegt gleich neben dem Freibad und einigen Schattenplätzen. Hunde sind im Bad nicht erlaubt. Es bietet viele Attraktionen: Sport- & Sprungbecken, Erlebnisbecken mit Breitwasserrutsche, Langrutsche, Strömungskanal, Kinderbecken mit Clowndusche sowie eine große Liegewiese mit Schirm- & Sonnenliegenverleih. Minigolf, Pit Pat, Tischtennis und Beachvolleyball werden geboten, genauso das After-Work-Schwimmen im Juli (donnerstags bis 21 Uhr). Hier weiterlesen

Freibad Waidhofen Foto: Stadtgemeinde Waidhofen

Freizeitanlage Dobersberg. Amtsleiter Gerhard Burian hebt den barrierefreien und kostenlosen Zugang, die guten Parkmöglichkeiten und das Zusatzangebot für Beachvolleyball und Tischtennis hervor. Buffet ist zwar vorhanden, allerdings ist die Gemeinde aktuell noch auf der Suche nach einem Pächter. Hier weiterlesen

Freizeitanlage Dobersberg Foto: Gemeinde Dobersberg, Matthias Ledwinka

Hausschachenteich Weitra. Der Teich der Familie Fürstenberg ist von der Stadtgemeinde Weitra gepachtet. Die Familien-Badeanlage ist mitten im Freizeitzentrum Hausschachen eingebettet. Bei kostenlosem Eintritt gibt es auch einen Grillplatz, einen großen Spielplatz und zwei Beachvolleyball-Plätze. Hunde sind hier nicht erlaubt. Die Parkplätze liegen etwas entfernt, dafür gibt es Ruhe und Erholung. Mit zusätzlich geschaffenen Stufen mit Handlauf ist der Einstieg zum Teich einfach. Im großen Gastrobereich stehen Tretboote sowie Stand-up-Paddel zum Ausleihen bereit. Hier weiterlesen

Hausschachenteich Weitra Foto: Alexandrea Kaufmann

Herrensee Litschau. Der idyllische Herrensee hat mit Sportbecken & Naturbadeteich ein für den Bezirk Gmünd einzigartiges Angebot für Badende (Zugang kostenpflichtig). Kleinkinderspielbereich, Sandstrand, Funcourt oder Beachvolleyballplatz bieten einige Action. Entspannung ermöglichen ruhige Randbereiche. Fürs leibliche Wohl stehen mit dem Herrenseeplatzl und der Verweilzeit zwei Betriebe zur Verfügung. Parkplätze gibt es ausreichend, auch Schattenplätze. Hunde dürfen nur außerhalb des Badebetriebes ins Wasser. Tipp: der Bootsverleih an der anderen Uferseite bei der Hafenbar. Hier weiterlesen

Herrensee Litschau Foto: Waldviertel Tourismus-Studio Kerschbaum

Stadtsee Allentsteig. Dass der Stadtsee Allentsteig ebenfalls zu den 15 schönsten Badeteichen des Waldviertels gehört, ist keine große Überraschung. Schließlich ist er mit seiner wunderschönen Promenade und durch seine gute Lage nahe dem Ortszentrum ein tolles Ausflugsziel an heißen Sommertagen. Der Stadtsee bietet eine große Liegewiese sowie eine Badeplattform und eine Schwimminsel. Mit dem „HORA Seerestaurant“ an der Promenade findet sich hier zudem ein kulinarisches Highlight. Der Eintritt zum Freibad ist kostenlos. Hier weiterlesen

Stadtsee Allentsteig Foto: Stadtgemeinde Allentsteig

Stadtsee Horn. Ein junges Highlight im Waldviertel. Die riesengroße Wasserfläche mitsamt der 100-Meter-Bahn, dem Holzspielturm und vielen weiteren Attraktionen am Stadtsee in Horn ist mit Holzstegen umfasst, die ebenso wie die Rasenfläche als Liegeplätze dienen. Moderne Betonstufen ermöglichen ein einfaches und sicheres Einsteigen ins Wasser. Zudem sind „sanfte Zugänge“ errichtet worden. Für Kinder gibt es im „Südsee“ einen eigenen Bereich zum Spielen, Plantschen und „Gatschhüpfen“. Kinderspielplatz, Beachvolleyballplatz, viele Möglichkeiten für die ganze Familie. Hier weiterlesen

Stadtsee Horn Foto: Thomas Weikertschläger

Stausee Ottenstein. Badevergnügen und Wandern lässt sich nirgendwo so gut kombinieren wie am Stausee Ottenstein. Der größte der drei Kampstauseen ist einzigartig in seiner fjordartigen Landschaft, die in Zügen an Norwegen erinnern kann. Zahlreiche kleine Sandbuchten, Liegewiesen oder Granitsteine laden zum Sonnentanken ein. Nahe dem Schloss Ottenstein gibt es ein Terrassenrestaurant mit Bootsverleih. Mit Tretboot oder einem Boot mit Elektromotor kann der See gemütlich erkundet werden. Hier weiterlesen

Stausee Ottenstein Foto: Infozentrum Region Kampseen

Stierhüblteich Karlstift. Der Stierhüblteich in Karlstift (Bezirk Gmünd) liegt idyllisch eingebettet im Naturpark Nordwald. Rund um diesen Moorbadeteich - das dunkle Wasser wärmt sich rasch auf - gibt es äußerst gepflegte Wanderwege und ein Holzhackermuseum. Mit einem Buffet, einem angelegten Sandstrand und einem Kinderspielplatz gibt es nicht nur für die Naturgenießer etwas zu erleben. Hunde dürfen im hinteren Teichbereich baden. Drei Minuten dauert der Fußmarsch vom Parkplatz zu diesem auf knapp 1.000 Meter gelegenen Naturjuwel. Hier weiterlesen

Stierhüblteich Karlstift Foto: Naturpark Nordwald

Strandbad Gmünd. Gmünd hat nicht nur das weithin bekannte Sole-Felsen-Bad, sondern kann auch einmaliges Natur- und Strandfeeling bieten: Das Strandbad Gmünd-Breitensee ist eine renaturierte frühere Sandgrube mit top Wasserqualität. Bei der seit heuer noch besser abgegrenzten Hundezone ist ein flacher Einstieg ins Wasser möglich, Schattenplätze ermöglichen ausreichend vorhandene Sonnenschirme. Im Kiosk sorgt ein bewährtes Team für eine große Auswahl an Speisen, Getränken und Eis. Gehbehinderte dürfen mit dem Fahrzeug bis zum Buffet fahren, der Parkplatz liegt etwas abseits. Hier weiterlesen

Strandbad Gmünd-Breitensee Foto: Werner Grubeck

Waldbad Geras. Mit einem Generationenspielplatz, einem Beachvolleyballplatz sowie einem Campingplatz im Anschlussbereich bietet das Waldbad in Geras (Bezirk Horn) ideale Voraussetzungen für eine entspannte Auszeit auf der schattigen Liegewiese. Auch der neue Trend-Sommersport Stand-up-Paddle ist hier möglich. Eine Slackline ist ein weiteres Highlight für sportlich ambitionierte Badegäste. Der See ist ungefähr neun Hektar groß und in etwa zehn Gehminuten von Geras aus zu erreichen. Eine Gastronomie ist direkt am Waldbad vorhanden. Hier weiterlesen

Waldbad Geras Foto: Gemeinde

Waldbad Groß-Siegharts. Das idyllische Waldbad am Ortsrand von Groß-Siegharts im Bezirk Waidhofen ist eine Natur-Badeanlage mit einladenden Liegewiesen, alten Bäumen, Sonnensteg und Insel. Die 18 Meter lange Wasserrutsche und ein langgezogener Sandstrand mit großem Nichtschwimmerbereich sorgen für Kinderfreundlichkeit. Zusätzliche Abwechslung bietet ein Beach-Volleyballplatz. Der Eintritt ist frei. Vor dem Saisonstart war der Gastronomiebereich noch ohne Pächter – rechtzeitig zu den ersten wirklich warmen Tagen des Jahres ist die Lösung mittlerweile gefunden. Hier weiterlesen