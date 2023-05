Bezirk Gmünd: Ein „Danke“ an die Mütter geht immer

Der Muttertag ist für die Gärtner und Floristen ein wichtiger Tag. Thomas Kaltenböck, Innungsmeister der NÖ Floristen, der im Gmünder Ortsteil Haid ein Floristenfachgeschäft betreibt: „Für viele ist dieser Tag ein wichtiger Anlass, mit einem Geschenk Freude zu machen. In unserem Geschäft sind das natürlich wichtige Umsätze.“ Blumen und Pflanzen sind beliebte Geschenke. „Mit der Sprache der Blumen lassen sich Liebe oder Dankbarkeit besonders gut ausdrücken und 53 Prozent tun das auch“, betont Kaltenböck. Mit Blumen am Grab drücken viele, deren Mütter oder Großmütter schon verstorben sind, ihre Verbundenheit aus.

Neues Outfit für Mütter. Den Müttern werden auch gerne andere Wünsche erfüllt. Das bestätigt Peter Ruzicka, Obmann von „Echt Gmünd“: „Die Mütter werden gerne beschenkt oder beschenken sich selber.“ Daher sei „Ganz Gmünd ist Messe“ bewusst am vorigen Wochenende durchgeführt worden – um auf das breite Angebot der Unternehmer aufmerksam zu machen und natürlich zum Kaufen zu animieren.

In seinem Shopping Center Ruzicka sei die Festtagsmode bei Damen heuer sehr gefragt. „Da besteht nach Corona anscheinend noch ein Aufholbedarf.“ Peter Ruzicka feiert natürlich auch den Muttertag, er verschenkt Blumen. „Dieser Tag hat seine Berechtigung, denn das Muttersein ist ein sehr fordernder und anstrengender Job, auch wenn man als Mann mithilft.“

Noch rasch reservieren. Eine Einladung zum Essen in einem Gastronomiebetrieb bekommen ebenfalls viele Mütter. Laut Wirtesprecherin Doris Schreiber ist das heuer nicht einfach: „Leider gibt es immer weniger Gastronomiebetriebe und auch wenig Personal. Daher sind die Kapazitäten eingeschränkt. Wir würden gerne mehr Gäste bewirten, aber das ist nicht möglich.“

Sie selbst begeht den Muttertag mit der Familie, auch wenn diese Feier an einen anderen Tag verlegt werden muss: „Das ist mir wichtig und ich freue mich immer sehr auf die gemeinsame Zeit“, sagt Schreiber, die sehr gerne anderen Müttern am richtigen Muttertag eine Freude mit einem guten Essen bereitet. Wer für den heurigen Muttertag noch keinen Tisch im Gasthaus reserviert hat, sollte das raschest nachholen. „Viele freie Plätze wird es im Bezirk nicht mehr geben.“

Arbeiten und Muttersein. Zu jenen Frauen, die das Muttersein und die Führung eines Unternehmens verbinden, gehört Claudia Steiniger, die Inhaberin der Firma Asma in Weitra mit rund 150 Mitarbeitern. Der Muttertag ist ein Fixtermin: „Mir geht es nicht um Geschenke, sondern einfach um die gemeinsame Zeit. Es sollte nicht zu einer Geschäftemacherei ausarten“, meint die Mutter von zwei Töchtern im Alter von 15 und 17 Jahren. „Ich möchte auch nicht, dass nur an dem einen Tag im Jahr an die Mutter gedacht wird.“

Claudia Steininger tritt generell für einen höheren Stellenwert für Frauen, die arbeiten und Mutter sind, ein. Asma zeigt seit Jahren vor, wie das funktionieren kann: „Es braucht eine flexible Zeiteinteilung, denn Kinder werden auch einmal krank. Auch bei der Gleichberechtigung von Müttern und Vätern krankt es sehr oft“, erklärt Steininger. In ihrem Unternehmen sind Elternteilzeit und Papamonate selbstverständlich. „Das nehmen auch viele Männer in Anspruch.“

Wichtige Rolle in der Familie. Als „Familienmensch“ bezeichnet sich auch die Gmünder Bürgermeisterin Helga Rosenmayer: „Meine Familie ist mir sehr wichtig. Ich verbringe gerne Zeit mit meinen drei Kindern und insgesamt fünf Enkelkindern.“ Am Muttertag gehe es um das Muttersein, unabhängig von anderen Themen. „Dieser Tag ist eine Gelegenheit, die Leistungen der Mütter in den Fokus zu rücken. Und gerade als Großmutter rufen mir meine Enkelkinder immer wieder in Erinnerung, wie enorm wichtig die Rolle der Mutter für die Familie ist“. Auch Väter sind unersetzlich, deshalb haben wir auch am Vatertag allen Grund zum Feiern.“

