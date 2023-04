Bezirk Gmünd: Radfahren wird immer beliebter, auch im Urlaub

Von A wie Amaliendorf bis Z wie Zeil in der Gemeinde St. Martin – den Bezirk Gmünd können die Radfahrer sehr gut erkunden. Dieses Angebot wird nicht nur von den Einheimischen, sondern auch immer mehr von Radtouristen genutzt. Die Gemeinden und Tourismusbetriebe rüsten sich für diesen Trend.

Neues Rad-Leitsystem für Gmünd. Laut dem Gmünder Tourismus-Stadtrat Johannes Seidl werden in der Bezirkshauptstadt alljährlich viele Radfahrer verzeichnet, und es werden immer mehr. „Wir forcieren den Ausbau der Radwege, gemeinsam mit der Radlobby. Es wird auch wieder die gemeinsamen Mobilitätstage mit Radflohmarkt und einer Radparade geben“, sagt Seidl.

Generell können Radfahrer, egal ob mit oder ohne E-Antrieb, in der Bezirksstadt ein umfangreiches Angebot nutzen. „Der Radservice-Ständer, der gemeinsam mit dem ÖAMTC am Stadtplatz installiert worden ist, wird gerne genutzt“, betont Seidl, der auch auf die zahlreichen Radstellmöglichkeiten mit Absperrbügeln in Gmünd verweist. Dieses Angebot soll wieder ausgeweitet werden. E-Bikes könne man unter anderem am Stadtplatz, Schubertplatz, bei der Avia-Station kostenlos aufladen.

Außerdem wird gerade an einem neuen Leitsystem für Radfahrer gearbeitet. „Diese neue Beschilderung wurde erst in Auftrag gegeben. Für die heurige Radsaison wird sich das noch nicht ausgehen“, meint Seidl. „Der Radtourismus ist zukunftsträchtig – gerade in Kombination mit den tschechischen Nachbarn, wo das Radwegenetz auf den ehemaligen Panzerstraßen historisch gewachsen ist, ist unsere Region dafür perfekt.“

Rundum-Service nutzen immer mehr. In Leopoldsdorf bei Reingers wurde indes Riedls Genusswelt im Juni 2021 um „Riedls Bike“ erweitert: Hier führen sechs Radwege vorbei und das bekannte Gasthaus von Sigi Riedl, das jetzt Tochter Sabrina führt, lädt zur Rast ein. „Die Nachfrage vor allem nach E-Bikes ist sehr gut. Auch das Radservice wird gerne angenommen. Kaputte Reifen oder Bremsen werden repariert, und bei unserer E-Ladestation werden auch die Akkus der Räder aufgeladen“, sagt Sabrina Riedl, die mit ihren Kunden heuer noch eine gemeinsame Radtour unternehmen will.

Die E-Bikes seien gerade bei der Generation 40 bis 50+ besonders beliebt: „Denn auch nicht so fitte Radler können damit längere Touren in Angriff nehmen.“

Beliebte Rastplätze. Auch Litschau profitiere beim Radtourismus durchaus von der Nähe zu Tschechien. „Viele Radler nutzen das Radwegenetz bei uns und auch in Tschechien“, erklärt Stadträtin Maria Ergott. Diese Strecken sind in der neuen Radkarte zusammengefasst. Darin findet man auch den „EuroVelo 13“, der durch das Wald- und Weinviertel entlang des ehemaligen Eisernen Vorhangs führt, Funbike-Trails und Mountainbike-Strecken. Ergott: „Die Biker schätzen außerdem unsere Gastronomiebetriebe. Der Schirm am Stadtplatz ist sehr beliebt.“

Ladestationen sind geplant. Weitra bietet nicht nur besondere Sehenswürdigkeiten, die mit dem Rad erreicht werden können, hier gibt es laut Bürgermeister Patrick Layr auch zwei Top-Fachgeschäfte: „E-Bikes, Equipment und geführte Touren werden hier angeboten.“ Radabstellplätze gebe es ausreichend. An Ladestationen für E-Bikes werde noch gearbeitet. „Die sind in Planung.“

Gemütlich und herausfordernd. Die Bike Fit Union Waldviertel mit Sitz in Reingers hat es sich zur Aufgabe gemacht, mehr Lebensqualität für Alt und Jung speziell durch Biken bzw. Radfahren zu bieten. Hier findet man einen Pumptrack, eine Mountainbike-Strecke sowie das Übungsgelände, die Skillarea und die Bike Trial-Area.

Wer es gemütlicher angehen will, der hat im Bezirk Gmünd viele Möglichkeiten, auch für eine Rast. So ist die Waldschenke von Doris Schreiber in Kurzschwarza mit einem eigenen Eingangsbereich für Radler gerüstet.

