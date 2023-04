Kein Wassermangel im Bezirk Gmünd: Regen kam zur richtigen Zeit

Ausgetrocknete Bäche und Seen, Verbote fürs Autowaschen – in Frankreich und auch im Burgenland bereitet die Trockenheit massive Probleme. Der Bezirk Gmünd ist weit davon entfernt, auch wenn der Regen im März doch auf sich warten ließ. In der Messstation Gmünd wurden im ersten Quartal 78,4 Millimeter Niederschlag verzeichnet. Das sind um 32,2mm mehr als im ersten Quartal 2022, noch vor zehn Jahren hatte es allerdings alleine im März 44,6 Millimeter Niederschlag gegeben.

Klimaanpassung geht nicht von heute auf morgen

„Derzeit ist es viel feuchter als noch vor einem Jahr“, stellt Bezirksbauernkammerobmann Markus Wandl jedenfalls klar. Die Böden würden noch von den Niederschlägen im Herbst und Winter zehren. „Die Trockenheit ist natürlich in manchen Regionen sehr schlimm. Aber wir im Bezirk Gmünd brauchen uns aktuell noch keine Sorgen zu machen. Auch die Niederschläge in Form von Regen und Schnee der vergangenen Tage haben der Natur gutgetan.“ Diese seien zum idealen Zeitpunkt gekommen, so Wandl: In Kürze werde die Vegetation auf Feldern, Wiesen und Gärten richtig durchstarten. „Und genau da braucht es Feuchtigkeit.“

Auch wenn sich die Land- und Waldbesitzer noch keine Sorgen wegen der Trockenheit machen brauchen, müsse man jetzt schon beginnen, die Land- und Forstwirtschaft an das Klima anzupassen. „Es braucht klimaresistentere Pflanzen. Aber eine derartige Umstellung geht nicht von heute auf morgen“, erklärt Wandl.

Andere Situation im Norden

Etwas anders sieht das Landwirt und Bürgermeister Franz Kuben aus Haugschlag. „Der Wasserstand ist vor dem Einsetzen der Regenfälle in den vergangenen Tagen in den Bächen ständig gesunken, das macht mir schon Sorgen“, sagt Kuben.

Für die Tiere im Stall gebe es noch ausreichend Futtervorräte: „Das Vorjahr war sehr ertragreich, davon profitieren wir jetzt. Wie es mit der Vegetation heuer aussehen wird, werden wir erst sehen.“ Für seine Bürger in der Gemeinde Haugschlag sei ausreichend Trinkwasser vorhanden. „Das beziehen wir von EVN-Wasser und sind daher sehr gut aufgestellt.“ Trotzdem sei ein vernünftiger und sparsamer Umgang mit der Ressource Wasser unerlässlich.

Wasser aus Unterlembach für 30.000 Einwohner

Haugschlag ist eine von 200 Ortschaften in den Bezirken Gmünd, Krems-Land, Waidhofen und Zwettl, die von EVN-Wasser mit Trinkwasser aus dem Brunnenfeld in Unterlembach versorgt werden. Dieses Feld in der Gemeinde Großdietmanns, das Anfang der 1980er-Jahre errichtet wurde, besteht aus 15 Einzelbrunnen. „Von hier aus werden rund 62.000 Einwohner versorgt“, sagt EVN-Sprecher Stefan Zach. Von einer Trockenheit sei dort nichts zu bemerken: „Die aktuelle Grundwassersituation entspricht den jahreszeitlichen Schwankungen.“

Christian Eidher, der für den Betrieb der EVN-Wasserversorgungsanlagen zuständig ist: Das Klima ändere sich. „Das führt dazu, dass unsere Erfahrungen der letzten 30 Jahre nicht mehr zählen. Das Wasser kommt von oben, aber wegen der Wetterextreme wissen wir nicht, was da kommt oder nicht kommt“, erklärt Eidher. Bei längeren Trockenzeiten könne das Grundwasser im Waldviertel schon einmal an die Grenzen kommen. Die Versorgung kann EVN-Wasser trotzdem aufrecht halten. „In Niederösterreich haben wir 100 Brunnen, die über rund 1.700 Kilometer lange Transportleitungen verbunden sind“, betont Zach. „Niederösterreich ist wasserreich, nur ist es ungleich verteilt. EVN-Wasser schafft den Ausgleich“, ergänzt Eidher. Seit 2010 gibt es zum Beispiel die 30 Kilometer lange Verbindungsleitung vom Wein- ins Waldviertel.

Jetzt errichtet EVN-Wasser um 50 Millionen Euro eine 60-km-Transportleitung zwischen Krems und Zwettl, die 2025 fertig sein soll. 120.000 Waldviertler können dadurch mit Trinkwasser sorgt werden.

Poolfülltage spürbar. Laut Christian Eidher hat sich nicht nur das Klima, sondern auch das Nutzungsverhalten der Bevölkerung mit dem kühlen Nass geändert. „So sind die ‚Poolfülltage‘ beim Wasserverbrauch deutlich spürbar. Die treten dann auf, wenn alle ihre Pools fast zum gleichen Zeitpunkt füllen.“ Auch das Rasengießen sei in vielen Gärten zum Alltag geworden.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.