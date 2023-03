Reisen 2023: Kaum mehr freie Hotelzimmer

Der nächste Urlaub kommt bestimmt und dafür sind bereits viele gerüstet. In den Reisebüros ist derzeit „Hochsaison“.

„So wie es jetzt ist, könnte es durchaus bleiben“, lacht Brigitta Strasser-Pölzl vom Gmünder Reisebüro Pölzl. Obwohl auch die Urlaube teurer geworden sind, wollen viele im Sommer in den Süden oder auf die Berge. „Heuer gibt es keine Corona-Einschränkungen mehr und das wird genutzt“, meint Strasser-Pölzl. Die Buchungslage sei sehr gut, gerade Griechenland, Spanien und Italien seien wieder beliebte Urlaubsdestinationen. „Die Türkei holt mit speziellen Familienangeboten auch wieder auf.“ Angefragt werden gerne die All-Inclusive-Angebote, denn: „Da weiß man schon vor dem Urlaub, mit welchen Kosten man zu rechnen hat.“ Laut der Reisebüro-Inhaberin setzen vermutlich viele auf Spontanreisen oder Last-Minute-Angebote.

Gegebenenfalls mit Einschränkungen rechnen. Das sieht Thomas Breit vom Gmünder Reisebüro „FAM-Reisen“ etwas anders: „Heuer bucht man viel früher. Es gibt bereits ausgebuchte Hotels und Flüge. Es kommt schon vor, dass man sein Wunschhotel im Sommer nicht mehr bekommt.“ Das gelte auch für die wieder sehr beliebten Kreuzfahrten. „Da gibt es oft nur mehr Restkabinen.“ Wer bereits ein Urlaubsziel ausgewählt hat, sollte deshalb rasch buchen, denn: „Die Leute wollen weg.“ Einschränkungen seien aber nicht ausgeschlossen: „Wir haben erst in Deutschland gesehen, welche Auswirkungen ein Streik am Flughafen haben kann. Einige Kunden saßen dort fest.“

Betreffend der Preisentwicklungen bei Flügen und Aufenthalten ist Breit optimistisch: „Ich glaube nicht, dass sich hier noch etwas ändern wird. Es gibt nämlich keine Fixpreise mehr. Man bucht den Urlaub jetzt zu den tagesaktuellen Preisen. Ob und wann diese billiger oder teurer sind, wissen wir nicht. Deshalb findet man auch in den Reisekatalogen keine Preise mehr“, erklärt Breit. Die Preise bei einer Buchung seien fix. „Daran ändert sich nichts mehr.“ Familien mit Kindern müssen etwas tiefer in die Tasche greifen. Ein Urlaub in der Hauptreisezeit sei aber seit jeher teurer.

Reisebüros wieder gefragter. Auf eine gute Buchungslage kann auch Christoph Wurz, Geschäftsführer des Reisebüros Frank-Reisen in Waidhofen (ehemals Heidenreichstein), verweisen: „Es gibt nur wenige Restplätze, auf kurzfristige Angebote kann sich in diesem Jahr niemand berufen. Die Reisefreude ist durchaus auf das Niveau vor der Pandemie zurückgekehrt.“ Thailand, Mauritius, Griechenland – alle Reiseziele werden gerne angesteuert. „Interessant ist, dass viele ihre Flugreise jetzt wieder im Reisebüro buchen. Es dürfte doch das Service, das vor allem bei Reisen ins Ausland oft von Vorteil sein kann, bei Online-Buchungen vermisst werden“, stellt Frank fest und appelliert an potenzielle Urlauber: „Wer im Sommer verreisen möchte, sollte raschest buchen, denn auch in Kroatien ist kaum noch ein freies Zimmer zu finden.“

Golfhotel im Sommer ausgebucht. Nicht nur die Waldviertler wollen im Sommer weg, viele haben das Waldviertel als Urlaubsdestination auserkoren. So ist man im Golfhotel Haugschlag mit der Buchungslage für den Sommer sehr zufrieden. „Wir liegen aktuell etwa zehn Prozent über dem vorjährigen Wert, wo vermutlich noch die Pandemie nachgeschwungen hat“, betont Hans Geist.

Das als „4 Sterne Superior Luxus im Golfparadies“ beworbene Hotel ist laut Geist fast jeden Sommer ausgebucht. „Vermutlich buchen unsere Gäste deshalb immer früher.“ Diese würden vorwiegend aus Niederösterreich und Wien, Tschechien oder Deutschland kommen. „Man merkt, dass die Leute ihren Urlaub genießen wollen, auch bei gestiegenen Preisen. Das überrascht mich doch.“

Über Vor-Corona-Niveau. Das kann auch Bernhard Strohmeier von der Gmünder Sole-Felsen-Welt bestätigen. „In unserem Hotel wird immer kurzfristiger gebucht.“ Daher könne man keine aussagekräftigen Prognosen für den Sommer tätigen. „Aber wir sind guter Dinge, dass dieser Sommer auch gut werden wird“, sagt Strohmeier. Diese Zuversicht ist nicht unbegründet: „Das erste Quartal in diesem Jahr ist sehr, sehr gut verlaufen. Wir liegen mit einer Hotelauslastung von 87 Prozent wieder weit über dem Vor-Corona-Niveau.“

