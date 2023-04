Temporeduktion: Stadt Gmünd als Vorbild

Die von der Initiative www.tempolimit-jetzt.at geforderten Temporeduktionen auf 30 km/h im Ortsgebiet, 80 km/h auf Freilandstraßen und 100 auf der Autobahn sieht man im Bezirk mit gemischten Gefühlen. Die NÖN fragte nach.

„Temposünder gibt es, auch richtige Raser sind darunter. Das wird sich bei niedrigeren Tempolimits noch erhöhen“, meint Manfred Huber vom Bezirkspolizeikommando. Ob es niedrigere Tempolimits brauche, das sei Ansichtssache, Unfälle gibt es wenige. Im Vorjahr wurden drei Verkehrstote verzeichnet. „Fakt ist, je langsamer man unterwegs ist, desto sicherer wird der Verkehr und bringt auch etwas fürs Klima.“

Manche Raserstrecken bestehen laut Huber trotz ständiger Kontrollen, etwa in Karlstift. Auch zwischen Gmünd und Schrems würden einige auf der vierspurigen B41 gerne aufs Gas drücken. Huber kann auch über vereinzelte Beschwerden von Anrainern über zu schnell fahrendende Fahrzeuge berichten. Diese werden an die Gemeinden bzw. Bezirkshauptmannschaft weitergeleitet.

Fixe Radarboxen zeigen Wirkung. Bezirkshauptmann Christian Pehofer kann das bestätigen. „Auf Eingaben zu überhöhter Geschwindigkeit wird insofern eingegangen, als das sich die Bezirkshauptmannschaft als Verkehrsbehörde diese Streckenabschnitte mit einem Sachverständigen, mit der Polizei und dem Straßenerhalter genau ansieht und sinnvolle Verkehrsmaßnahmen festlegt.“ Die Anzahl der Strafen wegen Bolzerei sei in den vergangenen Jahren gestiegen. „Das ist durch die neuen fixen Radarboxen erklärbar.“ Eine davon ist seit Juni 2021 in Langschwarza stationiert. Innerhalb von einem Monat wurden hier wie berichtet um zwölf Prozent weniger Geschwindigkeitsüberschreitungen verzeichnet.

30er bereits in vielen Gmünder Straßen

In Sachen Temporeduktion im innerstädtischen Bereich ist Gmünd eine Vorzeigegemeinde. Zwischen 2018 und 2022 wurden im Stadtgebiet in fast 30 Straßenzügen 30er-Zonen verordnet – zuletzt in 18 Straßenzügen zwischen Brüder-Baumann-Straße, Schulgasse und Hans-Lenz-Straße bis zum Billa-Plus. Bürgermeisterin Helga Rosenmayer (ÖVP) begründet diese Maßnahmen so: „In diesem Siedlungsgebiet befinden sich drei Schulen, deshalb machen die Geschwindigkeitsbeschränkungen einfach Sinn.“

Im Zuge der Neugestaltung der Schulgasse wurden auch bauliche Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung und Geschwindigkeitsreduktion ergriffen. „Das Feedback der Anrainer ist sehr positiv, die Situation hat sich hier enorm verbessert. Außerdem sorgt die neue Straße für mehr Sicherheit, halten sich hier täglich hunderte Schüler auf“, sagt Rosenmayer.

Schneller geht’s nicht durch die Weitraer Altstadt. In Weitra ist nur in der Altstadt eine 30er-Zone eingerichtet. „Hier könnte man sowieso nicht schneller fahren“, sagt Bürgermeister Patrick Layr. Die 70er-Beschränkung auf der B41 vom Kreisverkehr in Richtung St. Martin wurde von der Bezirkshauptmannschaft verordnet. „Diese ist dem zunehmenden Verkehr und der damit verbundenen Lärmbelästigung für Anrainer geschuldet.“ Erst kürzlich habe ein Verkehrsberater des Landes die Situation durchleuchtet. „Es sind keine weiteren Reduktionen erforderlich“, sagt Layr.

Kein Schilderwald in der Burgstadt. Keine Tempolimits gibt es in Heidenreichstein. „Wenn wir hier etwas unternehmen, dann müsste das gesamte Stadtgebiet eingebunden werden. Ich halte nichts von einem Schilderwald“, betont Bürgermeister Gerhard Kirchmaier. „Temposünder gibt es immer wieder, egal wie schnell oder langsam man fahren darf“, sagt der pensionierte Polizist. Die durchgehende 70-km/h-Beschränkung auf der B30 zwischen Heidenreichstein und Wielandsberg war seitens der Stadtgemeinde lange gefordert und wurde Ende 2020 endlich umgesetzt. „Das war einfach notwendig, hier hat es viele Unfälle, auch mit Todesopfern, gegeben.“

Niedrigere Tempolimits auch gut für Geldbörse

Für Christian Oberlechner, Mobilitäts- und Verkehrssprecher der Grünen im Bezirk, sind Tempolimits die einfachste und billigste Lösung, um CO₂ zu reduzieren und mehr Verkehrssicherheit zu erlangen. „Durch die Verringerung des Luftwiderstandes spart die Temporeduzierung von 130 auf 100 km/h ein Viertel der CO₂-Emissionen, aber auch 33 Prozent Feinstaub und 50 Prozent Stickstoff – einfach und ohne Kosten. Bis 80 km/h wirkt sich diese Einsparung aus – nicht nur positiv für das Klima, sondern auch für unsere Geldbörsen“, rechnet Oberlechner vor. In Durchzugsstraßen solle weiterhin Tempo 50 gelten. Tempo 30 mache dort Sinn, wo verkehrsberuhigte Zonen zugunsten der Fahrrad- und Fußgängermobilität geschaffen werden sollen. „Die Kombination von vernünftigen politischen Rahmenbedingungen und Verhaltensänderungen zeigt den größten Nutzen für eine zukunftstaugliche, sozial gerechte Mobilität.“

