Vor Matura in Gmünd: Corona-Nachwehen noch spürbar

Der 3. Mai ist bei den diesjährigen Maturanten rot angestrichen. An diesem Tag startet die Zentralmatura – nach den Pandemiejahren wieder ohne Einschränkungen. Wie diese am Gymnasium sowie an der Handelsakademie und im Aufbaulehrgang Wirtschaft (ALW) des Gmünder Schulzentrums abläuft, durchleuchtete die NÖN.

„Wir haben heuer 33 Maturanten. Sieben davon sind vom Aufbaulehrgang, der Rest von der Handelsakademie“, berichtet die Direktorin des Gmünder Schulzentrums, Cordula Krammer, die sich darüber freut, auf keine coronabedingten Auflagen mehr Rücksicht nehmen zu müssen. „Die Matura läuft jetzt wieder wie immer ab. Es gelten auch die üblichen Zeitvorgaben.“ Somit werden die Aufgaben am Beginn der Matura zugestellt, das Siegel darauf im Prüfungsraum geöffnet und dann kann es losgehen.

Auch auf die Jahresnote kommt es an. „Die Maturanten hatten schon während des laufenden Schuljahres mehr Stress, denn alle haben versucht, den erforderlichen Schwellenwert zu erreichen, damit die Jahresnote beim Maturaergebnis eingerechnet werden kann“, sagt Krammer, und: „Man braucht mindestens ein Befriedigend als Jahresnote, um bei einem negativen Maturaergebnis diese trotzdem bestanden zu haben.“ Dieser Berechnungsschlüssel wurde während der Pandemie sowohl für die schriftliche als auch mündliche Matura eingeführt und kommt auch diesmal zur Anwendung.

Die Erwartungshaltung der Direktorin für die heurige Matura ist positiv: „Natürlich gibt es keine Garantie, dass alle bestehen werden.“ Am 12. Mai wird die schriftliche Matura am Schulzentrum abgeschlossen. Am 2. Juni gibt es die mündliche Matura im Aufbaulehrgang und am 16. Juni in der Handelsakademie. Den Vorsitz hat die Direktorin selbst inne.

Premiere für Gym-Direktor. Ronald Binder wurde mit September 2021 Direktor des Gymnasiums Gmünd. In dieser Position ist es somit seine erste „normale“ Matura. „Das hat schon Vorteile. Man muss nicht mehr hinzittern, ob die Ergebnisse der Covid-Tests zeitgerecht eintreffen, oder ob Maturanten kurzfristig ausfallen“, sagt Binder. Und: „Trotzdem werden unsere 31 Maturanten bei den Prüfungen in Kleingruppen geteilt.“

Die Nachwehen der Pandemie sind laut Binder noch deutlich zu spüren. „Den heurigen Maturajahrgang hat die Pandemie ja voll erwischt. Diese Schüler haben in der gesamten Oberstufe mit Distance-Learning und all den anderen Maßnahmen zu tun gehabt. Jetzt müssen sie trotz dieser massiven Einschränkungen zu einer Matura wie vor der Pandemie antreten“, hebt Binder hervor. „Wir haben den Schülern der achten Klassen Förderkurse und Zusatzstunden angeboten, damit sie den Lernstoff wiederholen und das Verpasste aufholen können. Ich habe jetzt das Gefühl, dass die Maturanten gut vorbereitet sind.“ Er habe diese in Physik unterrichtet. „Es sind fleißige und gute Schüler, daher bin ich überzeugt, dass die Matura ein gutes Ergebnis bringen wird“, meint Binder, der als Matura-Vorsitzender agieren wird.

Spannung bei den Schülern steigt. Eine Maturantin an der Gmünder HAK ist Hannah Zwettler aus Schrems. „Derzeit ist die Stimmung bei uns gut. Aber mit jedem Tag steigt die Spannung“, betont sie. Die Diplomarbeitspräsentationen in der Vorwoche seien sehr gut verlaufen. Jetzt werde die Zeit noch genutzt, um zu lernen. „In den Fächern, in denen wir nicht maturieren, stehen die Noten schon fest. Dadurch können wir hier auch die Zeit nutzen, um mit den Lehrern noch wichtige Punkte für die Matura durchzugehen. „Wir sind gut vorbereitet“, meint Zwettler. Der Matura in Mathematik sehe der Großteil der Maturanten mit großer Spannung entgegen: „Da weiß man nicht, was kommt.“

Bis zum 28. April, an dem Tag gibt es das Jahreszeugnis, sind die Maturanten fix an der Schule. Am 2. Mai findet die Betriebswirtschaftslehre-Fachklausur speziell für die HAK-Schüler statt, am 3. Mai geht es mit den zentralen Fächern der Reife- und Diplomprüfung los. „Zwischen schriftlicher und mündlicher Matura sind dann noch Vorbereitungsstunden geplant. Dann haben wir es hoffentlich gut geschafft.“ Eine gemeinsame Maturareise gibt es nicht. Einige kleinere Gruppen organisieren sich selbst eine Reise.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.