Das Event in Bildern Street-Food-Festival: Gelungene Premiere am Gmünder Schubertplatz

Lesezeit: 2 Min KT Karl Tröstl

D as European Street-Food-Festival legte zum ersten Mal einen Halt in Gmünd ein. Schon der Start am Samstag war gut besucht, über ein Dutzend Aussteller bieten kulinarische Einblicke in die internationale Küche.