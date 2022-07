Werbung

Zum Aufwärmen gabs am Freitag Funk & Soul am Rathausplatz in Weitra mit dem schon seit 30 Jahren agieren „Hot Pants Road Club“ aus Wien – der qualitativ hochwertige Jazz-Funk der sieben sympathischen Musiker war ein würdiger Auftakt am Vorabend des weithin bekannten und beliebten Weitraer Bierkirtages, der immer einige Tausend Besucher anzieht.

Der Samstag begann in den Vormittagsstunden mit einem Golfturnier auf der Anlage des GC Weitra-Hausschachen. Der Veranstaltungsbeginn an sich mit Einzug der Ehrengäste und Bierkutsche mit Pferden verzögerte sich nach dem Warm-up am Rathausplatz wegen eines Rettungseinsatzes zu einem Schwächeanfall. Die Stadtkapelle Weitra marschierte dann allen voran, gefolgt von der Bierkutsche. Den Bieranstich führte Organisatorin Alexandra Kuttner mit Unterstützung von Braumeister Heinz Wasner durch.

Unzählige Besucher scharten sich schließlich im Bereich des Rathausplatzes, um bei der Wahl zur Hopfenprinzessin dabei zu sein. Die Juroren aus Politik, Wirtschaft, Militär und den verschiedensten Berufen machten sich die Entscheidungen nicht leicht. Nach Auswertung der Stimmzettel durch Hubert Prinz und Nationalrats-Abgeordneten Lukas Brandweiner stand mit Nina Pregartbauer aus Ulrichs die Hopfenprinzessin 2022 fest. Bierbotschafterin wurde Leonie Wandl, und zur Vize-Prinzessin wurde unter Moderation von Thomas Breit – der nebenbei einer jungen Besucherin, die ihre Mama verloren hatte, ein Eis spendierte – Sophia Preißl gekürt. Danach kamen die ziehenden Musikanten auf das Fest und unterhielten bis tief in die Nacht hinein.

Nach der Feldmesse am 17. Juli war der Frühschoppen mit der Stadtkapelle angesagt. Die Besucher konnten auch mit Julia Altmann Kutschenfahrten buchen, einige mutige Burschen kämpften sich den Kirtagsbaum hoch. Nach dem Auftritt einer Volkstanzgruppe gab es das Turnier zum Hopfenritter als traditionellen Höhepunkt des Sonntags.

Die erste Aufgabe für die 14 Teilnehmer war es, eine besetzte Kutsche ein Stück zu ziehen – der Schnellste legte eine Zeit von 15,33 Sekunden vor. Danach mussten Bierkisten waagrecht gestapelt werden. Dabei schaffte Christoph Stöger, der Dritter beim Kutschenziehen war, 17 Kisten, ehe der Stapel zusammenklappte. Zum Schluss mussten die drei Besten – Christoph Stöger, Christoph Winter und Thomas Eggenberger – ihre Ausdauer-Kraft beweisen, indem sie mit ausgestreckten Armen je ein Maß Bier hielten.

Sieger wurde dabei Christoph Stöger vor Winter und Eggenberger – er hielt am längsten durch, und bekam als Belohnung eine Lederhose vom Trachtenstudio Elfi Maisetschläger sowie einen Gutschein für einen Jahresverbrauch an Bier.

Der Ausklang des Bierkirtags fand bei einem gemütlichen Dämmerschoppen statt.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.