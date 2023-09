Verkehrsplaner im Interview: „Dem Auto wurde viel Platz eingeräumt“

NÖN: Sie sind im Bereich Verkehrsplanung tätig. Was machen Sie genau?

David Wurz-Hermann: Schon im Studium war mir die „klassische Raumplanung“ fast ein bisschen zu abstrakt, die Verkehrsplanung ist da schon knackiger und betrifft viele Leute. Es hat zudem viel mit Umweltschutz und Nachhaltigkeit zu tun – dafür habe ich mich schon im Gymnasium interessiert. Durch Raum- und Verkehrsplanung hat man starken Einfluss darauf, das Leben einer Gesellschaft so zu gestalten, dass es für die Umwelt verträglich ist. In meinem Job beschäftige ich mich mit Verkehrsmodellierung, also das Verkehrsgeschehen möglichst gut modellhaft darzustellen. Die Projekte sind oft sehr großräumig: Als Wien das flächendeckende Parkpickerl eingeführt hat, ging es bei uns etwa auch um die Parkraumbewirtschaftung in den Umlandgemeinden.

Wie sieht das Verhältnis zwischen theoretischen Überlegungen und konkreten Beispielen aus der Praxis in dem Job aus?

Wurz-Hermann: Es sind hauptsächlich theoretische Fragestellungen, die später einen Einfluss auf praktische Prozesse haben. Bis Erkenntnisse aus der Modellierung umgesetzt werden, kann es schon mal 20 oder 30 Jahre dauern. Je weitreichender ein Modell ist, umso länger sind meistens die Zeiträume. Alle Aspekte, die Einfluss auf das Verkehrsgeschehen haben, werden in der Modellierung gesammelt und ergeben letztlich Empfehlungen für Entscheidungsträger aus Politik und Wirtschaft.

Wie stark verfolgen Sie Entwicklungen in Sachen Verkehr im Bezirk Gmünd mit?

Wurz-Hermann: Sehr stark und in erster Linie in der NÖN. Verkehrs- und Raumplanung ist öffentlichkeitswirksam und interessiert viele Leute und es sind gleichzeitig auch immer politische Fragen. Das Meinungsspektrum ist sehr groß, mit verkehrsplanerischen Entscheidungen bis hinunter zum Bau eines Gehsteiges kann man eine Linie verfolgen. Oft verliert man sich da schnell in Details, vergisst übergeordnete Überlegungen. Was mich manchmal ärgert ist, dass der Wille fehlt, etwas von Grund auf und anhand einer langfristigen Richtschnur zu überlegen. Das betrifft einen Bezirk Gmünd genauso wie die Stadt Wien. Eine Idee gibt es bald, aber irgendwann muss man genauer auf den Kontext achten und kommt dann schnell zu grundlegenden Erhebungen und unterschiedlichen Interessen, die aufeinandertreffen. Auch eine scheinbar einfache Lösung kann seine Zeit dauern: Dass keine Lkw mehr durch Heidenreichstein fahren sollen, ist schnell gesagt, müsste aber aufgrund der vielfältigen Interessen gut durchdacht werden.

Was sind aus Ihrer Sicht die wesentlichen Besonderheiten des ländlichen Raumes, bezogen auf den Verkehr?

Wurz-Hermann: Weite Wege sind eine Besonderheit. Auch das muss kein Problem sein, so lange Alltagswege etwa zum Einkaufen, zur Arbeit oder in die Schule kurz sind. In den letzten Jahrzehnten ist das in klein strukturierten Orten zunehmend nicht mehr der Fall. Die Nahversorgung ist meist abhandengekommen, die Wege für die tägliche Versorgung werden immer länger. Mit den Arbeitsplätzen ist es ähnlich, sie haben sich stärker konzentriert. Das Auto hat all das ermöglicht, die Menschen haben die Chance genutzt und das hat die Frequenz aus den Orten gebracht. Dass das so gekommen ist, ist das Hauptproblem im ländlichen Raum. Für diese oft mehrmals täglich zu absolvierenden weiten Wege ist der öffentliche Verkehr als Alternative zum Auto meist schlecht geeignet. Dafür bräuchte es mehrere hundert Busse zumindest im Stundentakt, das wäre schwierig finanzierbar und würde das Bedürfnis, jederzeit überall hinfahren zu können, dennoch nie stillen.

Die Aussage, man sei aufs Auto angewiesen, ist also nicht nur eine Ausrede?

Wurz-Hermann: Nicht nur, aber schon auch. Bei Untersuchungen spricht man davon, ob es rational unbedingt notwendig ist, das Auto für bestimmte Wege zu nutzen. Über das kann jeder für sich nachdenken. Und wenn eine Autofahrt notwendig ist, kann man gleich mehrere Dinge miteinander verbinden, oder Fahrgemeinschaften bilden. In einer Kleinstadt wie Heidenreichstein oder Gmünd sind die Wege oft nicht weit und da gibt es bei jedem Wege, die nicht notwendigerweise mit dem Auto zurückgelegt werden hätten müssen. Auf das Auto zu verzichten, erfordert aber auch eine gewisse Bereitschaft dazu. Wenn es einem erst einmal bewusster ist und man mehr Wege zu Fuß geht, merkt man, wie viel Platz dem Auto über die Jahrzehnte eigentlich eingeräumt wurde. Spätestens wenn man die eigenen Kinder zu Fuß in die Schule schickt, sieht man diese ungleichen Relationen – etwa hinsichtlich Sicherheit oder Platzverhältnissen.

Welche Alternativen sehen Sie zum Individualverkehr mit Auto und auch zu Bussen?

Wurz-Hermann: Im Radverkehr liegen große Potenziale. Im Durchschnitt sind 50 Prozent unserer Wege kürzer als fünf Kilometer und ließen sich bestimmt einige per Rad erledigen – vor allem mit einem E-Bike und gerade im Sommer ist das eine gute Alternative. Die Politik muss ihre Aufgaben in dem Bereich wahrnehmen, letztlich kann aber jeder seinen Beitrag leisten. Neben dem Radverkehr könnte der bedarfsgesteuerte öffentliche Verkehr wie Anrufsammeltaxis eine größere Rolle einnehmen. Schwierig dabei: Diese Initiativen sind derzeit meist noch auf einen Ort beschränkt und das Ausweiten zwischen den Gemeinden kostet viel Geld. Das darf man nicht verschweigen.

Thema Wohnen als Teil der Raumnutzung: Gemeinden haben sich mit der Schaffung von Bauland für Einfamilienhaus-Siedlungen überboten. Was sagt die fachliche Sicht dazu?

Wurz-Hermann: Das hat vor allem dann keine Logik, wenn die Bevölkerung immer weniger wird. Bei dieser Vorgehensweise gibt es zwei Probleme: einerseits die Versiegelung von immer mehr Flächen und andererseits immer länger werdende Wege, wenn die Siedlungen innerhalb eines Ortes weiter auseinanderdriften. Je länger die Wege werden, umso unwahrscheinlicher ist es, dass das Fahrrad genutzt wird. Und umso unwahrscheinlicher ist es, dass Kinder zu Fuß zur Schule gehen, sie werden also zum Autofahren erzogen. Bei der Siedlungserweiterung bleiben vorhandene Flächen ja versiegelt und werden gegebenenfalls nicht genutzt, die Orte zersiedeln sich. Große Flächen an Bauland auszuweisen geht bei Gemeinden immer mit der Sorge einher, dass es Nachfrage gibt und sie nicht erfüllt werden kann. Somit geht es auch um Einwohner, nicht verfügbares Bauland und mangelnden Zugriff auf ungenutzten Wohnraum. Diesen nicht mobilisieren zu können, ist seit Jahrzehnten ein Problem der Raumplanung. Eigentum wird in Österreich sehr hoch gehalten. Zersiedelung ist zudem teuer: Die Gemeinde muss Kanal und Wege bauen und diese auch erhalten. All das während die Einwohner und damit die Ertragsanteile aus dem Finanzausgleich immer weniger werden.

Haben Sie sich schon mal mit der Raumnutzung in Ihrer Heimatstadt Heidenreichstein beschäftigt?

Wurz-Hermann: Selbstverständlich. Die Themen, die hier auftreten, sind unter anderem die Zersiedelung trotz Rückgang der Bevölkerung und der überbordende Stellenwert des Autos. Es wird so viel Fläche dafür hergegeben, die anders genutzt werden könnte. Ich denke da an Radwege, breite Gehsteige, Spielplätze und Parks. Aber das, was im öffentlichen Raum übrig bleibt, wird gerne fürs Kfz hergegeben – oder ihm nicht weggenommen. Sofort taucht die Frage auf: Wohin sollen die Autos? In Heidenreichstein ist die Zersiedelung seit Jahrzehnten festgefahren – bis auf ein paar wenige Nahversorger am Stadtplatz sind die meisten Einkaufsmöglichkeiten an den Rändern und zu Fuß unangenehm erreichbar.

Wie bewerten Sie aktuelle Radwegausbauten im Bezirk?

Wurz-Hermann: Hier fällt aktuell wie so oft die in Österreich schwierige Kompetenzverteilung zwischen Gemeinden und Land auf. Während beispielsweise die Stadt Gmünd konsequent Radrouten optimiert und Radwege baut, stoppt das Land die regionale Verbindung entlang „ihrer“ Landesstraße vor dem Ortsschild mit dem Argument, dass breite Radschnellverbindungen nicht in die Zentren gehen sollten. Man fragt sich: Wohin denn sonst? Wer will denn schnell nur an einen Ortsrand kommen? Die Ziele sind fast ausschließlich in Ortsgebieten und die Radfahrgeschwindigkeiten unterscheiden sich zwischen Freiland und Ortsgebiet kaum. Und die Gemeinde kann nicht einspringen, weil sie keinen direkten Zugriff auf die innerörtlichen Landesstraßen hat.

Wo sehen Sie die Zukunft des ländlichen Raums in Bezug auf Verkehr?

Wurz-Hermann: Ich würde mir wünschen, dass mehr wichtige Wegzwecke wie zur Arbeit, zum Einkauf oder zum Arzt wieder kleinräumiger möglich sind. Sprich: Dass Nutzungen, die aus Dörfern abgewandert sind, wieder zurückkommen können und für Menschen attraktiver werden. Weite Wege sollten weniger selbstverständlich sein und kürzere ansprechender. Das bedeutet auch, dass Wohnraum in zentralen Lagen im Ortskern wieder attraktiver werden müsste. Über all dem hängt die zentrale Frage der Abwanderung und wie sie gebremst werden kann, ohne große neue Siedlungsgebiete zu schaffen. In Sachen Sicherheit sollte man auch über Verkehrsberuhigung nachdenken. Mit 30 oder mit 50 km/h durch Heidenreichstein zu fahren, macht zeitlich keinen großen Unterschied. Aber es wird ruhiger, sicherer und die Abgase werden weniger, wodurch Radfahren und Zu-Fuß-Gehen wieder attraktiver werden.