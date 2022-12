Warum neu aufschließen – statt sanieren?

Bei einem Spaziergang über den Weitraer Rathausplatz kann schon einmal die Frage auftauchen, ob all die imposanten alten Stadthäuser auch tatsächlich als Wohnraum dienen – wo doch andernorts und außerhalb des Zentrums viele Bauplätze geschaffen werden. Die Stadt wachse durch das rege Treiben der Häuslbauer zwar, das laufe aber nicht wirklich geregelt ab, kritisiert dazu der Weitraer Peter Weixelbaumer via Leserbrief an die NÖN.

Ihm geht es um den Grundstücksankauf am Gansberg, den der Gemeinderat wie berichtet beschlossen hat: 14.000 m² für 117.000 Euro. Hierbei handle es sich zudem um ein Immissionsschutzgebiet, um die Wohnsiedlung vor Straßen- und Betriebslärm zu schützen.

Schutzgebiet? Soll bestehen bleiben

Das stimme an sich, betont Bürgermeister Patrick Layr (ÖVP), stellt aber klar: „Es handelt sich dort um eine sehr große Fläche, von der nur ein Teil als Bauland vorgesehen ist. Der Rest wird als Schutzgebiet bestehen bleiben.“ Darüber hinaus habe man den Grundankauf von vornherein als mittelfristige Option zur Bauland-Schaffung gesehen. „Wir haben den Bereich umweltschutzrechtlich und lärmtechnisch prüfen lassen, die Gutachten liegen vor“, sagt er. Die Siedlungserweiterung Reinprechtsfeld war in der Stadtgemeinde die größte Aufschließungsetappe der vergangenen Jahre.

Von 20 Bauplätzen sind dort schon 16 verkauft – unter anderem für eine Reihenhaus-Anlage der WAV. Auch für die Katastralen wurden in den vergangenen Gemeinderatssitzungen wie berichtet Grundankäufe zur Bauland-Schaffung beschlossen. Bei potenziellen Aufschließungen seien dennoch viele Gesichtspunkte heranzuziehen, das Thema sei mittlerweile sehr komplex, so Layr.

Der Charme der Altstadt lockt viele Gäste an. Der Wohnstandard hat sich aber geändert, viele Stadthäuser entsprechen den heutigen Anforderungen nicht. „Auch uns wären Altbestand-Sanierungen recht. Nur: Dafür bräuchte es Förderungen, und das können wir als Gemeinde alleine nicht stemmen“, sagt Layr. Dabei geht es gar nicht nur um Leerstände.

Bauland teils nicht verfügbar

Es geht nämlich auch um etwa 25 Bauplätze ohne Bauzwang im Privatbesitz. Auf die haben Gemeinden keinen Zugriff, somit sind sie kein verfügbares Bauland. „Neue Bauplätze werden nur mehr mit Bauzwang verkauft. Außerdem kontaktieren wir Eigentümer unbebauter Wohngrundstücke und fragen, ob sie es nicht doch verfügbar machen wollen“, sagt Layr. Einige Privatgründe seien zuletzt tatsächlich bebaut worden.

Über den Grundankauf am Gansberg: „Geregelt wachsen“

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.