Stefan Graf zu 4-Tage-Woche: „Starres System greift viel zu kurz“

Die Arbeit wird aktuell (noch) mehr, die Zahl der am Arbeitsmarkt verfügbaren Menschen unter anderem durch steigende Beschäftigungszahlen und Pensionierungswellen aus der „Babyboomer“-Generation geringer – beste Voraussetzungen also, um über bessere Wege zur Vereinbarung von Job und Privatleben zu diskutieren. Aktuell im Fokus: die Vier-Tage-Woche. Wie sieht die Stimmungslage dazu im Gmünder Bezirk aus?

Eaton: Pilotversuch wäre nach Nachdenkprozess möglich

Eaton-Werksleiter Thomas Graf ist dem Thema gegenüber offen. Foto: Archiv

Bei der Eaton Industries (Austria) GmbH in Schrems-Eugenia mit bald 800 Mitarbeitenden sind dazu bereits Überlegungen angelaufen, bestätigt Werksleiter Thomas Graf aus dem Urlaub. Es gehe einerseits um die Attraktivität des Betriebes als Arbeitgeber für Beschäftigte, zugleich freilich um die Frage, inwieweit eine 4-Tage-Woche mit betrieblichen Prozessen vereinbar ist. Eine Aufteilung der 40-Stunden-Woche auf vier statt fünf Tage hält Graf aus aktueller Sicht zum Beispiel im Verteilerbau für relativ einfach kombinierbar, in Bereichen mit Rund-um-die-Uhr-Produktion an sieben Tagen die Woche würde es freilich organisatorisch sehr kompliziert werden.

„Wir möchten über den Sommer auf Managementebene und auch unter Einbeziehung des Betriebsrates ausloten, in welchen Bereichen eine 4-Tage-Woche unter welchen Bedingungen umsetzbar ist. Danach könnten wir vielleicht einen Pilotversuch starten“, blickt Thomas Graf nach vorne.

Elk-Betriebsrat: Schwierige Fragen bei drei Schichten

Die Frage nach der Umsetzbarkeit einer 4-Tage-Woche für ein Segment mit Ganztages-Produktion hält Christian Zemann, Arbeiter-Betriebsrat bei Elk mit mehr als 900 Beschäftigten, auch für die zentrale Herausforderung beim Fertighaus-Marktführer mit Sitz in Schrems: Elk hat ja angesichts der in der Pandemie stark gestiegenen Nachfrage erstmals fix auf ein 3-Schicht-Modell umgestellt, nachdem jahrzehntelang in einer einzigen Schicht produziert worden war. Ein 8-Stunden-Tag lässt sich in jedes Schichtmodell integrieren – aber wie tun, wenn die Schicht zehn Stunden dauern soll, der Tag aber weiterhin nach 24 Stunden endet?

Auf Betriebsratsebene und auch im Austausch mit Geschäftsführung und Eigentümer sei die 4-Tage-Woche kein Thema, sagt Zemann, es werde von seiner Seite aktuell auch nicht aktiv vorangetrieben. Innerhalb der Belegschaft selbst gebe es teilweise schon Debatten dazu, wobei die Meinungen aus verschiedenen Gründen zwischen pro & contra variieren. Mitten in der Hochsaison müsse der Fokus aber ohnehin primär darauf liegen, den bestehenden Aufgaben nachzukommen: „Dass die Kolleginnen und Kollegen weiterhin Arbeit haben, ist in der aktuell ungewissen Situation mit Krieg und Teuerungswelle ganz einfach das Wichtigste. Wir sind froh darüber, dass die Auftragslage immer noch sehr hoch ist.“

Stefan Graf: „Teams wissen selbst, was der richtige Weg ist.“

Bereits jahrzehntelange Erfahrung mit 4-Tage-Wochen hat die Leyrer+Graf Baugesellschaft mbH mit Sitz in Gmünd – auf Basis des Kollektivvertrags und Betriebsvereinbarungen bei Arbeitern und Angestellten in Form von abwechselnd kurzen und langen Wochen. Bei weit entfernten Baustellen ist auch eine durchgehende 4-Tage-Woche möglich. Diese Freiwilligkeit hält CEO Stefan Graf für entscheidend, eine starre Vorgabe per Gesetz wäre seiner Meinung nach fatal. Warum? In Zeiten immer höherer Anforderungen an die Flexibilität könne ein solches Thema nur innerbetrieblich organisiert werden.

Leyrer+Graf-CEO Stefan Graf hält Freiwilligkeit für zentral. Foto: Archiv

„Beschäftigte wünschen sich flexible Arbeitszeiten und bekommen diese nach Möglichkeit bei uns auch in Form von Gleitzeit, Homeoffice oder dem Aufbauen von Zeitausgleichen. Zugleich müssen Unternehmen ganz flexibel etwa auf Bedürfnisse von Auftraggebern oder auf die Wettersituation reagieren können“, gibt Graf zu bedenken: „Ein starres System mit vier Tagen Arbeit und drei Tagen Freizeit klingt zunächst verlockend, greift letztlich aber viel zu kurz.“ Erfordert es die Situation, dann kann beim größten Waldviertler Betrieb die Arbeitszeit innerhalb der bestehenden gesetzlichen Rahmen an die jeweiligen Anforderungen angepasst werden, die Entscheidung darüber müsse aber innerhalb der betreffenden Teams fallen, betont Stefan Graf, „die wissen selbst am besten, was der richtige Weg ist“. Das Modell funktioniere, löse hohe Zufriedenheit in der mittlerweile mehr als 2.600-köpfigen Belegschaft und genauso bei den Kunden aus.

Flexibilität ist auch das zentrale Schlagwort für Matthias Eschelmüller, Geschäftsführer des gleichnamigen Dachdeckerei- und Zimmereibetriebes in Litschau. „Solange die Termine mit Kunden eingehalten werden, würde ich einem Arbeiter nicht starr vorschreiben, wann er zu arbeiten hat“, betont er. Normalerweise gebe es im Unternehmen sowohl Vier- als auch Fünf-Tage-Wochen, nur: „Derzeit ist so viel zu tun, dass wir mit vier Tagen meistens nicht auskommen.“ Vier Tage mit dafür mehr Stunden sind zudem unter anderem im Bau- und Handwerksbereich mit schwerer Arbeit – oft auch bei Hitze – besonders anstrengend, sagt Eschelmüller: Daher gebe es Beschäftigte, die es bevorzugen, Arbeit auf fünf Tage aufteilen zu können. Im Handwerk sei die Frage nach den Arbeitstagen auch abhängig von der Entfernung zur Baustelle.

An sich schätzt Eschelmüller die persönlichen Präferenzen unter seinen 60 Mitarbeitern als sehr unterschiedlich ein, „gerade bei den Jüngeren geht der Trend aber in Richtung 4-Tage-Woche“.

