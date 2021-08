In Sachen Abfall stinkt es der Schremser Volkspartei gewaltig: Dass das Altstoff-Sammelzentrum am Bauhof der größten Gemeinde im Gmünder Bezirk lediglich an einem Tag pro Woche geöffnet hat – noch dazu an einem Montagnachmittag – hält sie für untragbar.

Karl Harrer: „Quaqua der Schremser ÖVP.“ Archiv

Man müsse sich an den Besten orientieren, sagt VP-Stadtrat David Süß mit Blick etwa auf die Gemeinden Gmünd und Hoheneich, deren Bürger mit Karte täglich entsorgen können. Er kündigt einen dahingehenden Antrag bei der nächsten Gemeinderats-Sitzung an. Bürgermeister Karl Harrer (SPÖ) reagiert scharf. Er spricht von „Quaqua“ der Volkspartei.

Seit Covid: Mehr Altstoffe, weniger Kapazität im Sammelzentrum. Das Bild bei der Einfahrt zum Bauhof in der Mooszeile sei fast jeden Montag dasselbe, klagt Süß über mitunter lange Autoschlagen selbst auf der Fahrbahn, weil seit Beginn der Corona-Pandemie nur noch eine beschränkte Anzahl an Fahrzeugen mit aufgeladenen Altstoffen ins Bauhofgelände einfahren dürften. Süß: „Das bringt Staus auf der Mooszeile mit sich, dabei kommt es immer wieder zu Verkehrsbehinderungen.“

Verschärfend komme hinzu, dass die Menschen in den Monaten der Ausgangssperren und Lockdowns die Zeit vermehrt zu Hause verbracht – und viele schließlich renoviert hätten, „da ist auch etliches an Sperrmüll angefallen“. Man solle diese Situation zum Anlass nehmen, die Übernahmezeiten von aktuell sechs Stunden am Montag (13-19 Uhr) deutlich auszuweiten.

Gefordert: Zweiter Wochentag und ein Samstag pro Monat. Die VP nennt etwa die Gemeinden Gmünd und Hoheneich, die im gemeinsamen Sammelzentrum mit Karten- und Schrankensystem sogar täglich entsorgen lassen, aber auch die Stadt Weitra mit Öffnungszeiten an Dienstagnachmittagen, Freitagvormittagen und jedem ersten Samstag im Monat. „Wir müssen uns als Stadtgemeinde immer an den Besten orientieren, und da gibt es im Gmünder Bezirk viele gute Beispiele“, sagt VP-Chef Süß. Was in anderen Gemeinden möglich ist, müsse man auch in Schrems schaffen können. Süß fordert einen zweiten Öffnungstag pro Woche und einen Samstagvormittag pro Monat. Das reduziere auch die Wartezeiten.

Den Samstag hält die Volkspartei für wichtig, um auch den mehr als tausend Schremser Nebenwohnsitzern ein Entsorgen zu ermöglichen, ohne den Montag extra freizunehmen. Parteiobmann Süß: „Es gibt keinen vernünftigen Grund, unsere Forderung abzulehnen. Wir wollen schlicht und einfach bürgerfreundlichere Öffnungszeiten.“ Er hofft auf breite Zustimmung zum Antrag der Schremser ÖVP bei der nächsten Sitzung des Gemeinderates.

Warteschlage bis in die Mooszeile: Laut David Süß (ÖVP) kein seltenes Bild an einem Montag vorm Schremser Bauhof. privat

SPÖ-Stadtchef Harrer sieht keine Debatte um Öffnungszeiten. „Das ist doch alles quaqua“, sagt dazu allerdings Bürgermeister Karl Harrer (SPÖ) auf NÖN-Nachfrage.

Die Öffnungszeiten seien eine reine Verwaltungsangelegenheit, dafür brauche es also keinen Gemeinderat. „Man kann prüfen, ob sich der Wunsch machen lässt, aber mir sind keine häufigeren Anfragen aus der Bevölkerung zu ausgedehnteren Zeiten bekannt“, beteuert Harrer: „Wichtig ist, dass die Leute zufrieden sind – nicht, dass die ÖVP zufrieden ist.“ Es gehe immerhin auch um die Frage der Personalkosten.

Der Stadtchef betont, dass Strauchschnitt im Container vorm Bauhof immer entsorgt werden kann und für Sperrmüll „gegen geringe Gebühren“ ein Abholservice besteht. Am reduzierten Einlass in den Bauhof müsse wegen CoV vorläufig festgehalten werden, beteuert Harrer: „Wir müssen schauen, wer kommt, hatten eben erst wieder einen Fall in der Gemeinde.“