Kritik an Gmünder Siedlungsplänen

Er übertreibe nicht, schwört der Gmünder SPÖ-Klubchef Thomas Miksch. Aber: Am Erscheinungstag der vorigen NÖN sei er von 7.30 bis 13 Uhr ausschließlich verpassten Anrufen hinterhergelaufen. 34 Mal habe bis dahin das Handy geläutet, rechnet Miksch vor. Gegangen sei es ausschließlich um die Pläne der Stadt Gmünd für die Schaffung einer Siedlung hinter den beiden Harabruckteichen, über die die NÖN exklusiv berichtet hatte.

Auch in Online-Foren liefen hitzige Debatten wegen erwartbarer Bautätigkeit und dem „Zubetonieren“ beim beliebten Teichkettenweg, die frühere SPÖ-Bezirksgeschäftsführerin Ulrike Mürwald klagt in einem Leserbrief, die politisch Verantwortlichen hätten „in Zeiten einer Klimakrise beschlossen, eine weitere Verbauung vorzunehmen, Einzelinteressen vor das Gemeinwohl und den Naturschutz zu stellen“.

SPÖ: Debatte erhofft

Miksch, ihr Nachfolger als SPÖ-Geschäftsführer, sieht die Sache etwas gelassener. Es gebe in Gmünd aufgrund der geringen Gemeindefläche einfach so gut wie keine Optionen mehr zur Weiterentwicklung , sagt er, „das Projekt an sich wäre für uns in Ordnung“. Aber: Die Stadtregierung aus ÖVP, AfG & FPÖ habe den Fehler gemacht, die Bevölkerung quasi vor vollendete Tatsachen zu stellen. Es handle sich um ein wichtiges Naherholungsziel für „wirklich sehr viele Menschen, also kann man ein solches Projekt nicht über deren Köpfe hinweg durchziehen“, findet Thomas Miksch. Er hätte eine Debatte darüber, ob Baugründe tatsächlich hier geschaffen werden sollen oder etwa nach irgendwann sowieso anstehenden Teilabrissen am Bobbin-Areal, befürwortet.

Für die ÖVP weist Klubchef Martin Preis darauf hin, dass alle Fraktionen samt der SPÖ in alle Entwicklungsschritte eingebunden gewesen seien. Die Kaufverträge für die Gründe und auch die Bauland-Umwidmung für die Siedlung seien einstimmig durch den Gemeinderat gegangen, so Preis: „Wir sind als Gemeindevertreter gewählt, um Gmünd weiter zu entwickeln, haben das Projekt seit Jahren gemeinsam vorbereitet.“ Miksch bestreitet das nicht. Aber: Den Beschluss, die Siedlung jetzt anzugehen, gebe es nicht. Preis: Noch stehe nicht einmal der fixe Parzellierungs-Entwurf, die NÖN berichtete.

„Kein Zubetonieren.“

Der VP-Stadtrat wehrt sich scharf gegen Gerede vom „Zubetonieren“, verweist etwa darauf, dass Straßensanierungen in Gmünd seit Jahren mit der Schaffung neuer Grünflächen verbunden werden und hier auch lediglich eine kurze Sackgasse in die Siedlung gebaut werden soll. Es gehe nicht wie in Umlandgemeinden um 40 oder 50, sondern um definitiv maximal 15 in zwei Etappen „naturschonend“ angelegte Kleinparzellen, „angeschlossen an eine bestehende Kleingartensiedlung, natürlich auch mit Grünflächen“.

Einen Eingriff ins Naherholungsgebiet sieht Preis nicht, zumal das Wäldchen auf der Anhöhe der Teichpromenade bleibe – also für Spaziergänger „das gewohnte Bild mit Bicherl und Bank erhalten bleibt“.

Zukunftsfragen

