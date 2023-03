Am Hauptplatz „kein Verkehrsproblem – ich würde es mir wünschen!“

Im Zentrum der Aufmerksamkeit standen primär wieder der Westteil zwischen „Otto-Haus“ und Doktor-Karl-Renner-Straße sowie das geplante Abspecken bei den derzeit etwa hundert Parkplätzen am etwa 8.500 m² großen Platz. Und dann geht‘s noch um die Frage, wie das Konzept in eine Umsetzung kommen soll – die ÖVP fordert eine Volksbefragung.

Die Ausgangslage. Das im Mai 2022 vorgestellte Konzept von „Raumposition“, „3:0“, „con.sens“ und Architekturbüro Zeinitzer teilte den Hauptplatz in einen beim Brunnen belebten West-, einen mit Banken, Trafik und Stadtamt funktionalen Mittel- und einen ruhigen Ostbereich. Kritik kam da primär an der Idee einer Einbahn im Westen mit Längsparkern und Halbierung der Parkplätze. Die Planer schlugen auch eine Radverbindung vom Moorbad am Bauhof vorbei zum Hauptplatz und übers City-Center in den Stadtpark sowie eine Bushaltestelle im Zentrum vor. Die Schleife mit Parkplätzen vor den Banken soll Platz für Spielraum machen. Der Hauptplatz soll insgesamt grüner, weniger dem Pkw-Verkehr untergeordnet, Lkw- und barrierefrei, dank Leerstands-Managements belebter werden. – So viel zum Stand im Mai 2022.

Und nun? Ultra-Kurzparker vor Apotheke?

Der neue Rahmenplan beinhaltet statt der Einbahn eine Begegnungszone mit verschlankter Fahrbahn (5,5m), Tempo 20, gleichberechtigten Verkehrsteilnehmenden im Westen. Der Linksabbieger vom Hauptplatz am Nadelöhr zur Josef-Widy-Straße fällt im neuen Konzept. Der weitere Hauptplatz, Pfarrgasse und Josef-Widy-Straße sind als Tempo-30-Zone vorgesehen. Ein Lkw-Verbot sei beim Land NÖ – es handelt sich um eine Landesstraße – nicht durchsetzbar, man hoffe auf eine Einigung mit betreffenden Betrieben im Guten.

Kein Einlenken gab es bei Parkflächen. Das Land NÖ sehe bei neuen Straßenprojekten gar keine Schräg- und Senkrechtparker vor, „dass wir es im Osten bei Schrägparkern belassen dürfen, ist echt ein Erfolg“. Ein Drittel solle zur Platzgewinnung für ein lebenswerteres Zentrum fallen, darunter 21 der 36 Stellplätze bei der Apotheke, wurde beteuert – das sei aber bei „gutem Parkplatz-Management“ machbar. Vor der Apotheke raten die Planer eine sehr knackige Kurzparkzone mit nur wenigen Minuten Aufenthaltszeit an. Mehr Parkflächen etwa in der Platzmitte seien etwa für den längeren Kaffeehaus-Besuch rasch ergehbar.

Wo wollen wir unsere Gäste haben – in der Garage oder im Wohnzimmer? Die Situation in Schrems ist ein Wahnsinn. Besucher

Neuralgischer Punkt im Schremser Zentrum: Das ehemalige "Otto-Haus", das aktuell zum "Otto-Quartier" wird (Archivbild). Foto: NÖN, Markus Lohninger

Reaktionen: Vorschläge, Lob & Kritik

Positive Reaktionen waren die Ausnahme. Ein Familienvater pflichtete den Plänen bei: „Wo wollen wir unsere Gäste haben – in der Garage oder im Wohnzimmer? Die Situation in Schrems ist ein Wahnsinn, ich wurde zuletzt zweimal fast mit meiner Tochter am Zebrastreifen zusammengefahren.“ Neben konkreten Vorschlägen – etwa für die Schaffung von Behinderten-Parkplätzen vor der Apotheke oder einem Zebrastreifen von Schulgasse zu „Otto-Haus“ (laut Planern wegen der Komplexität der Kreuzung nicht ratsam) – hagelte es Kritik.

„Wir wollen gerade dort Parkflächen wegnehmen, wo durch Bäckerei, Café, Hotel oder Apotheke der größte Bedarf ist. Das funktioniert nicht“, mahnte der frühere Bauhofleiter Gottfried Schreiber – und erntete kräftigen Applaus. Generell sehe er keinen Sinn im Linksabbiegeverbot vom Platz in die Josef-Widy-Straße, „in 30 Jahren gab es dort einen Unfall, weil jeder aufpasst. Ist es sinnvoll, umliegende Straßen deshalb derart zu belasten?“ Vom Hauptplatz ginge es dann nur über Pfarr-, Mühl- und Schulgasse quasi mit der Kirche ums Kreuz Richtung Pürbach und B2. Die Planer gehen nicht von wesentlichen Mehrbelastungen für diese Gassen aus.

„Würde mir Verkehrsproblem wünschen!“

Andere Meldung: Man müsse erst die Geschäfte vollkriegen, dann kenne man den Parkplatzbedarf, „wir haben kein Verkehrsproblem – ich würde es mir wünschen!“

Das Geschehen uferte phasenweise in persönliche Angriffe aus, zumal eine Diskussion nach der Präsentation gar nicht vorgesehen und die Zeit für Fragen trotz Verlängerung eng war. Wiederholte Fragen, wie es weitergehen solle, wurden vage beantwortet: Die Planer sprachen von anstehender Eignungsprüfung, verkehrstechnischen Gutachten etwa zur Frage um eine Begegnungszone, dem Start der Detailplanung für West-, Mitte- und Ost-Bereich sowie begleitend dazu Rad- und barrierefreien Fußwegen.

Wirtschaft übergangen?

ÖVP- Fraktionschef Tobias Spazierer bemängelte, dass die Wirtschaft „wenig beachtet wurde. Vor allem die Parkplätze sind für die Wirtschaft essenziell, 40 Prozent weniger sind einschneidend. Ich hätte mir eine Kontaktierung im Vorfeld erwartet.“ Stadtamtsdirektorin Claudia Trinko nach der Präsentation: Spazierer sei seit Jahren Wirtschafts-Stadtrat, es sei also genau seine Aufgabe, sich um die Anliegen der Wirtschaft zu kümmern und diese einzubinden.

ÖVP gegen „teuren, nicht gewünschten radikalen Umbau“

Die ÖVP spricht sich jedenfalls via Aussendung „für eine sanfte Belebung des Hauptplatzes“, aber gegen einen „teuren, von der Bevölkerung sowie den meisten Anrainern nicht gewünschten radikalen Umbau“ aus. Kritik kommt auch daran, dass im Kulturhaus etliche Besucher nicht zu Wort kamen. Es dürfe nicht gegen den Willen der Bevölkerung entschieden werden, fordert die ÖVP eine Volksbefragung, „sobald die rot-grünen Konzepte ausgearbeitet und beschlussreif sind“. Weil, so Parteiobmann David Süß: „Die Bürger unserer Stadtgemeinde sind mündig genug und sollen selbst entscheiden, ob sie eine Notwendigkeit für dieses Projekt sehen.“

Kritik der Listen-Gründerin Viktoria Prinz kam nicht am Rahmenplan, aber am Weg dazu: Mehr als ein halbes Jahr habe sie als gewählte Mandatarin keine Unterlagen bekommen, auf Nachfrage sei ihr noch am Tag vor der Präsentation am Stadtamt bloß mitgeteilt worden, dass auch die Gemeinde diese nicht kenne. SPÖ-Klubchef und Vizebürgermeister Michael Preissl: Das sei richtig, auch er habe die finale Präsentation vorab nicht gekannt, die Planer hätten aber bis zuletzt gearbeitet und ihren Auftrag erfüllt – die Eckpunkte des Beteiligungsprozesses um Aspekte der verkehrstechnischen Beratungen zu erweitern.

Wie geht es also weiter?

SPÖ-Klubchef Preissl kündigt an, das weitere Vorgehen in politischen Ausschüssen klären, Meinungen aller Fraktionen einholen zu wollen. Ein „Drüberfahren“ solle es nicht geben: „Bevor es in die Detailplanung geht, muss ausgelotet werden, wo ein Konsens möglich ist und wo Diskussionsbedarf besteht. Eine breite Zustimmung im Gemeinderat wäre mir wichtig – auch weil es dort, wo es einen Konsens gibt, schneller ans Ziel geht.“

Keine Volksbefragung in Aussicht. Forderungen nach einer Volksbefragung erteilt Preissl eine Absage. Für die Bevölkerung habe es im 2021 gestarteten Beteiligungsprozess „gute und viele Mitsprache-Möglichkeiten gegeben“, die Abbildung einer Gesamtmeinung erfülle nun der aus fünf Parteien zusammengesetzte Gemeinderat. Anrainer sollen, wie auch Stadtchef Peter Müller (SPÖ) betont, in wesentliche Aspekte eingebunden sein, bei Detailfragen mit mehreren Alternativen sei eine weitere Bürgerbeteiligungs-Runde denkbar. Grundsatzfragen stehen aber aus seiner Sicht nicht mehr öffentlich zur Debatte, so Preissl.

Er streicht die Langfristigkeit des unter „Schrems 2030“ zusammengefassten Projektes hervor. Zunächst solle geklärt werden, in welcher Reihenfolge die drei Zonen angegangen werden – der Mittelteil wurde erst priorisiert, nun könnte der für die Bevölkerung wichtigere Westteil vorgezogen werden. Die Grundzüge sollten zuerst stehen, sagt auch Bürgermeister Müller – weil die Zonen am Ende ineinandergreifen sollten.

Danach solle der Auftrag zur Detailplanung der ersten Zone in den Gemeinderat gebracht werden. Klubchef Preissl hofft, dass der erste Abschnitt spätestens bis zur Budgeterstellung 2024 Kontur hat.

