Waldviertel: Wolf schlug in Bio-Baumschule Artner zu .

Neuerliche Wolfsrisse im oberen Waldviertel: In der Nacht auf 13. August schlugen einer oder mehrere Wölfe ausgerechnet in der kleinen Schafherde von Bio-Vorreiter Martin Artner in Reichenau am Freiwald (Marktgemeinde Bad Großpertholz) zu.