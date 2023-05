Desertion und Betrug Unwilliger Wehrmann logierte lieber in Hotels

JH Jutta Hahslinger

Der 19-Jährige zeigte sich beim Prozess am Landesgericht Krems reumütig und geständig. Foto: NÖN, Jutta Hahslinger

E in Wehrmann (19) kehrte der Kaserne in Weitra unerlaubt den Rücken. Er tourte dann durch Österreich und speiste und nächtigte in noblen Hotels. Allerdings ohne zu bezahlen. Das Urlaubsende kam, als ihn die Militärpolizei schnappte.