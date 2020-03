Am 6. März wurde eine erste Ladung selbst produzierter Desinfektionsmittel inklusive einer Auswahl an geeigneten Dosierfläschchen in die Landeshauptstadt ausgeliefert.

Vergebliche Suche in der Landeshaupstadt

Die Verbindung zwischen Apotheke und Diözese besteht durch die bischöfliche Medienreferentin Katharina Brandner, Nichte des Gmünder Apothekers Gottfried Libowitzky.

„Sie fragte nach vergeblicher Suche nach Alternativen in St. Pölten, ob es denn bei uns noch etwas geben würde“, sagt er. Die Auslieferung ließ sich gleich mit weiteren Aufträgen im Zentralraum verbinden.

Im Verwaltungsbereich der Diözese am Domplatz und in der Klostergasse sind etwa 250 Diözesanmitarbeiter beschäftigt. Katharina Brandner: „In der Grippezeit ist es uns immer ein Anliegen, dass in jeder Dienststelle und in allen Toiletten Desinfektionsmittel bereit stehen.“

Die aktuelle Situation habe zusätzlich zu einer Evaluierung des generellen Umganges mit Aspekten der Hygiene in der Verwaltung geführt, korrekte Hygienemaßnahmen seien innerhalb der Dienststellen und auch an die Pfarren im Diözesangebiet kommuniziert worden, sagt Brandner.

Bereits etwa 60 Liter Desinfektionsmittel erzeugt

Insgesamt etwa 60 Liter Desinfektionsmittel wurden in der Stadtapotheke Gmünd seit 28. Februar nach Vorgaben der Weltgesundheitsorganisation WHO produziert und nach der vorgeschriebenen 72-Stunden-Ruhezeit in verschiedenen Portionsgrößen in den Handel gebracht. Kunden wird auch angeboten, in der Apotheke eigene Flaschen wieder auffüllen zu lassen.