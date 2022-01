Arbeitsmarkt im Bezirk Gmünd hat sich „rasch erholt“

Die positive Entwicklung am Gmünder Arbeitsmarkt schlägt sich weiterhin auch beim AMS nieder: Ende Dezember waren im Bezirk 1.308 Personen arbeitslos gemeldet, gegenüber dem Dezember 2020 sind das um 346 bzw. um knapp 21 Prozent weniger. Auch der Vergleich mit dem Vorkrisenjahr 2019 ist erfreulich: Im Dezember 2021 waren um 207 Personen weniger vorgemerkt.

„Dass sich der Arbeitsmarkt so rasch erholen wird, war nicht absehbar“, freut sich AMS Gmünd-Chef Harald Resch: „Die Auftragslage der Unternehmen ist gut, wir blicken durchaus optimistisch in das neue Jahr.“ Eine der schwerwiegendsten Folgen einer Arbeitsmarktkrise sei steigende Langzeitarbeitslosigkeit. Das AMS sei aber auf einen allfälligen Lockdown im neuen Jahr vorbereitet. „Je geringer die Zahl der arbeitslosen Personen am Beginn eines Lockdowns, desto wirkungsvoller gelingt es, den entstanden Sockel an Arbeitslosigkeit abzubauen“, sagt Resch.

Im Dezember machten die Berater des AMS Gmünd knapp 600 Vermittlungsvorschläge. Für 61 Jobsuchende endete allein im Dezember die Arbeitslosigkeit mit einer Aufnahme, 102 freie Stellen und Lehrstellen wurden mit einer passenden Arbeitskraft besetzt. Im zweiten Halbjahr 2021 konnte der Höchststand an Langzeitarbeitslosen laut AMS mithilfe diverser Förderinstrumente um über 30 Prozent gesenkt werden. Seit April haben demnach knapp 80 Personen im Bezirk Gmünd eine Langzeitarbeitslosigkeit durch eine Beschäftigungsaufnahme beendet.