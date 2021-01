Erdbeben auch in Hoheneich spürbar .

Das Erdbeben, das am 20. Jänner gegen 8.30 Uhr in der Steiermark ereignet hat, war auch in Hoheneich zu spüren. Laut Gerald Redl haben seine Bilder an der Wand gewackelt und die Gläser in der Vitrine zu klirren begonnen.