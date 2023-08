Erstes Kind aus Waisenprojekt ist Doktor der Medizin

„Wir sind alle sehr stolz auf ihn“, gratuliert Pichler seinem „Aushängeschild“ zur Graduation an der Universität in Nairobi. Jetzt gehe es auf die Jobsuche in einem Spital in Kenia, parallel dazu wolle David eine Zusatzausbildung für seine medizinische Spezialisierung in Angriff nehmen.

Idee entstand beim Cluburlaub. Der Verein war wie berichtet im August 2012 gegründet worden, nachdem Hans Pichler im Zuge eines Cluburlaubs in Kenia ein Waisenhaus in Kilifi an der Nordküste besucht hatte und von der Herzlichkeit der Menschen und gleichzeitigen Not der Kinder berührt worden war. Im Kernprojekt „Bambakids“ suchte und fand er in Österreich Pateneltern für damals 32 Waisenkinder bzw. Kinder, deren Eltern die Kosten für den Schulbesuch nicht bezahlen konnten (heute hat er etwa 40 Pateneltern), um ihnen eine Ausbildung zu ermöglichen. Unter anderem zwei gelernte Schneiderinnen und ein Koch gingen aus dem Projekt inzwischen hervor, David – der auch Studentensprecher war – ist der erste Absolvent eines Doktoratstudiums. Zwei weitere Bambakids studieren laut Pichler Informatik, daneben werden Ausbildungen zu Matrosen, Stewardess oder Elektriker absolviert, etliche Kinder besuchen noch Schulen.

Zwei weitere Schienen. Neben dem Ausbildungsprojekt realisierte der Verein den Bau eines 300m² großen Dorfzentrums inklusive Wasserversorgung und Photovoltaik-Anlage (2016), 2017 wurde zudem die „Bambahilfe“ für die Versorgung von Straßenkindern oder älterer Menschen mit Behinderung mit Nahrung ins Leben gerufen.

An die 25.000 Hilfs-Euro werden laut Initiator Hans Pichler jährlich über den „Löwenherz“-Sozialpreisträger von 2014 auf die Beine gestellt, das Geld kommt demnach von Pateneltern, aber auch durch Spenden und Benefiz-Veranstaltungen zusammen.