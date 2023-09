Auf einen tollen Sommer folgt ein fulminanter Herbst

Am 16. September geht es ins Mostviertel, wo beim Fan-Wandertag in Ybbsitz auch „unser guter Freund Marc Pircher“ dabei ist. Um 11 Uhr startet eine Wanderung über 3,5km zur Schmiedemeile, danach sorgen die Jungen Waldensteiner bei freiem Eintritt für einen Stimmungsauftritt. Um 15 Uhr sind sie bei Radio 4/4 live zu Gast. Danach tritt das Duo wieder beim größten Oktoberfest in Österreich am 27. September und 4. Oktober auf der Kaiser-Wiese im Wiener Prater auf – jeweils bei freiem Eintritt ab 15 Uhr im Wiesbauer-Zelt: „Wir sind sicher, dass viele Fans mit uns nach Wien reisen werden.“

Am 27. September gastieren sie außerdem bei „Waldviertel pur“ am Wiener Rathausplatz (20.30 Uhr, Hauptbühne). Das besondere Highlight folgt am 7. Oktober mit dem „Herbstfest“ in der Heimatgemeinde. Peter Lebinger: „Darauf freuen wir uns schon sehr. Es gibt auch nur mehr wenige Tickets.“ Restkarten gibt's unter 0664/75080712.