Georg Lebinger im Gespräch: „Eigentlich fehlt uns nur ein großer Hit“

NÖN: Ihr habt am Wochenende euer zweites Herbstfest gefeiert. Welche Vorbereitungen sind damit verbunden?

Georg Lebinger: Die Vorbereitung hat unmittelbar nach dem Herbstfest im Vorjahr begonnen, auch um den Termin zu fixieren und Oliver Haidt als Stargast zu bekommen. Man kann sagen: Nach dem Herbstfest ist vor dem Herbstfest. Die Feuerwehr hat die Verpflegung übernommen und uns bei der Vorbereitung in der Tennishalle unterstützt.

Es gibt viele Fans, man jubelt euch zu. Waren diese Bekanntheit und das Rampenlicht anfangs gewöhnungsbedürftig?

Lebinger: In diese Rolle zu schlüpfen, ist anfangs natürlich noch ungewohnt, aber man gewöhnt sich daran. Für uns ist es außerdem die beste Anerkennung, wenn uns viele zujubeln und sich die Leute freuen. Der Applaus ist das, was es ausmacht, und der Grund, warum man sich die ganze Arbeit „antut“. Irgendwann braucht man das einfach.

Ihr habt beide in der Kindheit zu musizieren begonnen. Dachtet ihr, dass ihr es bis zur eigenen Großveranstaltung, Fernsehauftritten usw. schaffen würdet? War das euer Ziel?

Lebinger: Wir dachten uns schon, dass es toll wäre, eine eigene Veranstaltung zu haben, oder bei der einen oder anderen Show dabei sein zu können. Als wir den Weg offiziell als „Die Jungen Waldensteiner“ eingeschlagen haben, hatten wir schon das Ziel, es ehrgeizig zu verfolgen und durchzuziehen – auch wenn es nicht leicht ist. Also ja, unsere Vision war immer, es richtig „gscheit“ zu machen. Die Musik war schon in der Kindheit der Mittelpunkt unseres Lebens und das hat uns nie mehr losgelassen. Das wichtigste ist sicher, von der ersten Minute an ehrgeizig zu bleiben und keinen Gedanken daran zu verschwenden, was passiert, wenn es nicht funktioniert. Klar, man weiß nie, ob es für ganz oben reicht. Aber wir probieren alles, damit es weiterhin so steil bergauf geht.

Worauf müsst ihr dafür verzichten?

Lebinger: Am Wochenende fortzugehen, sich mit Freunden zu treffen, oder Geburtstagsfeiern – da sind wir selten dabei, weil wir oft wegen der Musik unterwegs sind. In der Hinsicht muss man auf manches verzichten.

Was waren aus eurer Sicht die bislang größten Hürden?

Lebinger: Unser großer Anspruch war immer, nicht nur eine Coverband zu sein, sondern auch eigene Lieder zu haben. Das ist uns ziemlich schnell geglückt. Dadurch haben wir eine Marke kreiert mit Liedern, die die Leute kennen, mitsingen und sich mit ihnen identifizieren. Das war sicher einer der wichtigsten Schritte in den vergangenen vier, fünf Jahren. Wir spielen bei den Auftritten hauptsächlich Lieder von unseren eigenen CDs. „Aber beim nächsten Mal“ habe ich zum Beispiel mit einem steirischen Texter geschrieben, „Engel ohne Flügel“ ist auch von mir. An sich bringen wir aber bei jedem Lied unsere Ideen ein und wir wären natürlich auch offen dafür, mal für andere zu schreiben.

Ihr seid beide berufstätig. Wie wichtig ist euch dieses zweite Standbein neben der Musik?

Lebinger: Derzeit ist es uns noch sehr wichtig. Aber das Ziel ist, eines Tages von der Musik Leben zu können.

Was bräuchte es denn dafür?

Lebinger: Uns fehlt eigentlich nur mehr ein großer Hit, der richtig durch die Decke geht und uns zu den großen TV-Shows bringen würde. Das braucht Zeit, geht vielleicht nicht in den nächsten ein bis zwei Jahren. Wir lassen jedenfalls nicht locker und wollen in den großen Sendungen zu Gast sein.

Kam es auch mal vor, dass ihr euch für eure Musikrichtung, zum Beispiel im Freundeskreis, rechtfertigen musstet?

Lebinger: Früher schon, mittlerweile aber gar nicht mehr. Eher im Gegenteil: Ich habe den Eindruck, dass unsere Musik bei jungem Publikum immer besser angenommen wird. In unserem Fall stimmt es sicher nicht, dass es nur Musik für Ältere ist.

Schlagermusik gilt oft als „heile Welt“. Wie seht ihr das, muss man in dem Geschäft immer „locker drauf“ sein?

Lebinger: Schon, denn eines der wichtigsten Dinge ist, mit den Fans und Zuhörern auf Augenhöhe zu sein und nicht abzuheben. Auch wenn man selbst nicht so gut drauf ist, sollte man positive Energie ausstrahlen – denn die Leute kommen extra für uns, reisen mitunter sogar aus Deutschland an. Ich sehe es mehr oder weniger als Verpflichtung, beim Auftritt gut gelaunt zu sein. Bei uns ist es aber ohnehin so, dass wir gut drauf sind, wenn wir auf der Bühne stehen dürfen. Es macht uns einfach große Freude.

Als „Die Jungen Waldensteiner“ trägt ihr euren Wohnort im Namen. Welchen Bezug habt ihr zu eurer Heimatgemeinde noch?

Lebinger: Wir sind hier tief verwurzelt, wohnen in Waldenstein und sind, wenn möglich, bei Veranstaltungen oder im Tennisverein dabei. Ich glaube, es ist wichtig, trotz allem am Boden zu bleiben und nicht den großen Star zu spielen. Unsere Eltern unterstützen uns zudem bei Technik, Fahrten und der Fanbetreuung. Und manchmal bremsen sie uns auch.

Wo seht ihr „Die Jungen Waldensteiner“ in fünf Jahren?

Lebinger: Toll wäre, wenn wir bis dahin in einer großen TV-Show dabei waren, von der Musik leben können und in der Volksmusik- und Schlagerbranche eine starke Marke sind und viele Leute begeistern können.