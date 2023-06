Blackoutsch - Musikkabarett mit den Vierkantern auf Schloss Weitra

Erstmals konnte man am 16. Juni das Mostviertler a cappella Quartett Die Vierkanter auf Schloss Weitra live erleben. Die Vokalmatadore Stefan Rußmayr, Alois und Leo Röcklinger sowie Martin Pfeiffer brachten mit Blackoutsch A-cappellypse wow! ihr mittlerweile zehntes Programm erfolgreich auf die Bühne.

Mit einer genialen Mischung aus perfekter a cappella Musik und pointierten Texten zogen die Vierkanter das begeisterte Publikum in ihren Bann. In ihren Programmen greifen sie stets aktuelle Themen auf und schreiben dazu ihre oft scharfzüngigen Texte. So erfuhr das Publikum, in welchen Situationen Flunkern durchaus empfohlen wird. Der Kampf mit der Autokorrektur oder der E-Mail-Flut, die Tücken einer Videokonferenz im Homeoffice und die Vorzüge einer Reiser Hackmaschine wurden in gleicher Weise humorvoll präsentiert wie die Vorliebe der Minions zu Bananen. Musikalisch verpackt waren die Texte unter anderem in Hits von den Beatles, Abba, Dean Martin oder Sailor. Mit einem Best of der letzten 25 Jahre - ein fantastisches Medley - verabschiedeten sich die Musiker.

Das Erfolgsrezept der vier stimmgewaltigen Mostviertler aus Biberbach funktioniert seit über 25 Jahren. Leo Röcklinger dazu: „Der Spaß an der Sache, die Freundschaft und das Talent, die kleinen Dinge des Lebens mit spitzer Zunge auf die Schaufel zu nehmen, das spornt uns genauso an wie das Feedback unseres Publikums.“

Am 22. September sind sie in der Kulturwerkstatt Hirschbach zu sehen.