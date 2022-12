Die zehn prägendsten Ereignisse des Jahres im Bezirk Gmünd

Ende für den Billa beim „Billa-Kreisverkehr“

Die NÖN-Exklusivstory im Jänner schlägt auf NÖN.at Wellen: Innerhalb des Rewe-Konzerns wird nach dem Wandel von Merkur zu „Billa Plus“ im Jahr 2021 beschlossen, das Experiment mit einem Gmünder „Billa Plus“-Markt direkt gegenüber des eingesessenen, einst größten „normalen“ Billa-Marktes des Bezirkes zu beenden. Im Mai fahren die Bagger auf, aus Billa wird in der Folge Penny. Im Herbst wird schließlich frühere Penny-Markt – einen Kilometer entfernt in der Weitraer Straße – abgerissen und als Billa neu gebaut. Gmünd-Stadt hat innerhalb eines Kilometers also wie zum Jahresbeginn je einmal Billa Plus, Billa und Penny, nur sind die Läden jetzt anders verteilt.

Der Kreisverkehr an der Kreuzung von Bahnhofstraße und Emerich-Berger-Straße? Der bleibt im Volksmund vorläufig der „Billa-Kreisverkehr“. „Billa Plus-Kreisverkehr“ oder „Penny-Kreisverkehr“ scheinen weniger gut zu passen. Der Spar-Markt in der Lagerstraße wird ebenfalls neu gebaut und zur Jahresmitte 2022 eröffnet – es bleibt schlicht ein Spar.

Es war einmal ein Billa beim „Billa-Kreisverkehr“ in Gmünd, jetzt steht dort ein Pennymarkt. Foto: Anna Hohenbichler

Älteste Niederösterreicherin ist 111 Jahre alt

Schweinsbraten mit Kartoffelknödeln gibt es, als Margarete Tröstl am 26. Februar im Pflege- und Betreuungszentrum Schrems ihren 111. Geburtstag feiert. Die älteste Niederösterreicherin kann pandemiebedingt zu diesem Zeitpunkt zwar nur im kleinen Kreis mit Sohn Horst Tröstl, Direktorin Maria Wandaller, Pflegebereichsleiterin Andrea Wingelhofer und Pflege- und Betreuungsmanagerin Hildegund Rubicko feiern, unter anderem von Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister kommen dafür aber schriftliche Glückwünsche.

Tröstl wurde 1911 geboren, lebte später viele Jahre in Wien und kehrte in der Pension wieder ins Waldviertel zurück. Seit über acht Jahren lebt sie im PBZ Schrems. Ein Rezept fürs Älterwerden hat sie nicht – oder verrät sie zumindest nicht. Den Schweinsbraten hat sie sich für den 112. Geburtstag jedenfalls gleich wieder bestellt.

Margarete Tröstl aus Schrems feiert im Februar in kleinem Rahmen ihren 111. Geburtstag. Sie ist die älteste Niederösterreicherin. Foto: privat

Waldviertel-Spediteur stieg aus: Schachermayer baut Lager mit Fuhrpark

Sehr hohe Aufmerksamkeit erlangen im Frühjahr auch zwei NÖN-Exklusivberichte über Pläne des oberösterreichischen Großhändlers für technische Produkte Schachermayer, der im Access-Industrial-Park – direkt an der Grenze zu Tschechien – ein 1.800 m² großes Waldviertel-Umschlaglager mit eigenem Fuhrpark errichtet. Nach Auslaufen der Kooperation mit dem regionalen Spediteur sei für das weitläufige Gebiet mit vielen Straßen und Straßenkilometern kein neuer Partner gefunden worden, erklärt Prokurist Michael Karner – also wird selbst gebaut.

Warum die Wahl gerade auf Gmünd fiel? Weil es der beste Ort der Region sei, sagt Karner: „Der Standort im Industriepark liegt verkehrstechnisch gut, verfügt über einen Fernwärme-Anschluss und bietet – was uns besonders wichtig ist – die Möglichkeit, alle unsere Fahrzeuge innerhalb eines eigenen Betriebsgebietes abzustellen.“ Der Standort an der Grenze könnte freilich langfristig auch Perspektiven einer Belieferung auch in Richtung Südböhmen schaffen.

Gelber Tupfer im Access-Industrial-Park Gmünd/ České Velenice: Schachermayer baut erstmals im Waldviertel. Foto: Architekt DI Helmut Siegel

Nach 60 Jahren: Gasthaus Hackl in Gmünd-Neustadt schließt

Es fällt Familie Hackl sichtlich schwer, als sie im Mai das Ende ihres legendären Gasthauses in Gmünd-Neustadt verkünden muss. Nachdem Vater Günter den Beruf des Wirten krankheitsbedingt schon länger nicht mehr ausüben kann, trifft es heuer auch Elisabeth Hackl: Sie leidet an den Folgen einer Covid-Erkrankung, wird zu schwach, um noch mithelfen zu können. Tochter und Geschäftsführerin Kerstin hat beruflich anderswo Fuß gefasst, schweren Herzens muss sie das „Lebenswerk“ ihrer Eltern schließen.

Reaktionen nicht nur von Stammgästen gehen von Bedenken über einen weiteren Leerstand am Schubertplatz bis hin zur Betroffenheit über den Verlust eines Ortes des Zusammenkommens. Oder wie Kerstin Hackl resümiert: „Bei uns waren alle beisammen – der Lehrer und der Doktor genauso wie der Maler und der Maurer.“ Überrascht ist die Familie auch darüber, dass überhaupt so viele Rückmeldungen kommen. Man habe nicht gedacht, dass auch ein altes Gasthaus dermaßen beschäftigt.

Viele Reaktionen löst die Nachricht über das Ende des Gasthaus Hackl in Gmünd aus - was Elisabeth und Kerstin Hackl überrascht. Foto: Anna Hohenbichler

Als die Wurstsemmel 10 Schilling kostete

Im Jänner beleuchtet die NÖN das 20-jährige Jubiläum der Währungsumstellung vom Schilling auf den Euro. Im Rückblick zeigen sich die Auswirkungen auf den Alltag: „Eine Wurstsemmel, die damals um 10 Schilling zu haben war, bewegt sich heute im Bereich zwischen 1,70 und 2 Euro“, sagt etwa der Heidenreichsteiner Fleischermeister Alfred Großmann.

Zum Jubiläum 100 Jahre Niederösterreich startet die NÖN eine wöchentliche Serie, in der historische Ereignisse von der Entstehung des Krankenhauses in Gmünd über die Entwicklung der Feuerwehren im Bezirk bis hin zur jüdischen Geschichte Heidenreichsteins thematisiert werden. Großes Highlight im Jubiläumsjahr ist freilich das Bezirksfest im Juni: Laut den Organisatoren sind 1.300 aktive Teilnehmer aus allen 21 Gemeinden mit dabei, rund 8.500 Besucher kommen an diesem Wochenende in die Bezirkshauptstadt, wo ein vielfältiges Programm geboten wird.

Das Bezirksfest im Juni in Gmünd ist das Highlight zum Jubiläum 100 Jahre Niederösterreich. Foto: Markus Lohninger

Heini Staudinger kandidiert für die Wahl des Bundespräsidenten

Bekannt als der Waldviertler „Schuh-Rebell“, der sich 2012 mit der Finanzmarktaufsicht angelegt hat, gibt der Schremser Unternehmer Heinrich „Heini“ Staudinger im August seine Kandidatur für die Wahl zum Bundespräsidenten bekannt: „Ob ich es werde, das ist nicht gewiss. Der Versuch ist aber fix.“

Am Wahltag, dem 9. Oktober, ist fix: Er wird es nicht. Der Chef von Gea und Waldviertler Werkstätten erreicht bundesweit 1,6 Prozent der gültigen Stimmen, in Schrems schafft er 6,4 Prozent. Im Wahlkampf wettert Staudinger gegen den „Mainstream“, legt seinen Fokus auf die Bereiche Vermögensverteilung, Regionalität und Ressourcenverbrauch – und übt gewohnt scharfe Kritik an Großkonzernen und Wirtschaftspolitik. Nach einem Wahlkampf, der für ihn eine „enorme Anstrengung“ bedeutet habe, resümiert er dennoch: „Ich bereue es keine Sekunde.“

"Ich bereue es keine Sekunde", sagt Heini Staudinger, nachdem er erfolglos fürs Amt des Bundespräsidenten kandidiert. Foto: Markus Lohninger

Für mehr Unabhängigkeit: Investitionen in Energie

Die Aufmerksamkeit für die Themen der Großschönauer Bio-Energie-Messe war wohl selten so hoch wie heuer. Nachdem der Krieg in der Ukraine Europas Energie-Abhängigkeit schonungslos aufzeigt, werden auch im Gmünder Bezirk Lösungen hin zu mehr Autarkie gesucht. „Oft seid ihr belächelt worden, viele hatten den Gedanken noch nicht verstanden. Was mit ein paar Hackschnitzelanlagen begonnen hat, ist zum Goldstandard geworden“, sagt Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf bei der Eröffnung der 35. BIOEM.

Was bei der BIOEM schon jahrzehntelang im Mittelpunkt steht, bekommt heuer viel Aufmerksamkeit: Energie in all ihren Facetten. Foto: Markus Lohninger

Der Goldstandard führt dazu, dass Netz NÖ plant, in den nächsten Jahren ein Umspannwerk im Raum Weitra zu errichten. Das Gmünder Umspannwerk wird von Netz NÖ im ausklingenden Jahr um 13 Millionen Euro aufgerüstet. Auch das Fernwärmenetz wächst kräftig – der Ausbau schreitet vor allem in Gmünd, Schrems und Litschau voran, Aufträge und Planungen gehen bereits bis weit ins nächste Jahr. Dazu kommen Ideen für neue Heizwerke: Die Stadtgemeinde Weitra will sich vor allem in der Volksschule bald selbst einheizen, auch die Gemeinde Waldenstein möchte ein Heizwerk errichten, das Hackgut soll in beiden Fällen aus heimischen Wäldern kommen.

Für mehr regional produzierten Strom sorgen seit heuer auch große neue Photovoltaik-Anlagen: Im Frühling geht ein Sonnenkraftwerk im Gewerbegebiet an der B41 in Hoheneich in Betrieb, es soll Strom für 340 Haushalte liefern. Von jenem am Gelände der ehemaligen Stölzle-Glasfabrik in Alt-Nagelberg erwartet man sich Strom für 400 Haushalte.

NBG-Glaswerk: Brutales Ende für einstiges Waldviertler Leuchtturm-Projekt

Im Sommer 2017 war es, als die NÖN erstmals zur Vision von Glasfaser-Pionier Karl Bauer für die Errichtung einer europaweit einzigartigen Produktionsstätte für reinste Glaskörper in Gmünd berichtete, aus denen die hauchdünne Faser gewonnen wird. Fünf Jahre später muss er im Herbst 2022 das Scheitern des nach Firmenangaben mehr als 65 Millionen Euro schweren Projektes eingestehen: Die seit Jahrzehnten teuerste private Einzel-Investition im Waldviertel zieht eine mit kolportierten Schulden von 37 Millionen Euro ähnlich spektakuläre Pleite nach sich. Als Ursachen nennt Bauer massiv gestiegene Energiepreise in einem extrem energieintensiven Bereich, aber unter anderem auch eine massive Verzögerung im Aufbau der Anlagen, die monatliche Kosten in Millionenhöhe verursacht habe.

Das Riesenprojekt der NBG-Fiber GmbH im Access-Industrial-Park scheitert im Herbst, die NBG-Gruppe übersteht den starken Schüttler laut Holding-Eigentümer Karl Bauer aber nach einigen Redimensionierungen. Foto: Markus Lohninger

Die NBG-Fiber GmbH mit zu dem Zeitpunkt 48 Beschäftigten zerbricht, die NBG Holding GmbH – die einige Gesellschaften im Glasfaser-Bereich von Röhrchenproduktion bis Sensorik vereint – ist davon rechtlich nicht betroffen. Aber: Etwas mehr als 20 weitere Beschäftigte verlieren vorerst auch in der Holding den Job, weil die Strukturen von Qualitätsmanagement über Logistik und Buchhaltung Hand in Hand mit dem Glas-Rohlingswerk bereits gewachsen waren. Im Dezember muss dann auch die auf Werbung und Marketing fokussierte, aus der NBG-Gruppe entstandene „kubator GmbH“ mit vormals elf Beschäftigten in den Konkurs. Das wars nach Ansicht von Holding-Eigentümer Karl Bauer aber: Die Gruppe sei nun überm Berg, sagt er, „sie wurde stark geschüttelt, aber zum Glück nicht kaputt gemacht. Wir sind so weit, dass wir wieder zu einer Normalität zurückkehren können.“

Weitere Insolvenzen im Bezirk nach der weitgehend pleitefreien Covid-Intensivzeit: Holzbau Brandl in Litschau mit vormals zehn Mitarbeitenden zerbricht im Mai 2022, Fertighausbauer WHB-Steinböck aus Eggern mit zuletzt ebenfalls zehn Beschäftigten muss in der Woche vor Weihnachten ein Sanierungsverfahren beantragen.

Kein einziger Hinweis: 76-Jährige einfach spurlos verschwunden

Wie vom Erdboden verschluckt ist eine 76-jährige Litschauerin, seit sie am 29. Oktober zum letzten Mal gesehen wurde. Auf jede erdenkliche Art wird – auch im nahen Tschechien – nach Lebenszeichen der 76-Jährigen gesucht, auch etliche Tauchtrupps machen sich im Herrensee auf die Suche, sie hatte gleich in der Nähe gewohnt, die Wohnung zuletzt ohne Handy verlassen. Flyer werden verteilt, Aufrufe in Medien getätigt, auch das Einsatzkommando Cobra beschäftigt sich mit dem Verschwinden. Aber: Es kommt kein einziger Hinweis auf den Verbleib der als dement und verwirrt, aber körperlich als robust beschriebenen Pensionistin. Hinweise: Polizeiposten Litschau 059-1333-405100.

Kein einziger Hinweis auf das Verbleiben der dementen Litschauerin nach dem 29. Oktober. Foto: privat

Was wurde eigentlich aus dem Wolf im Gmünder Bezirk?

Nach einer ganzen Reihe an bestätigten Touren von „Meister Isegrim“ durch den Bezirk Gmünd und einem eigenartigen Mix aus Begeisterung und (teils durch Schauergeschichten geschürter) Hysterie im Jahr 2018 bleibt es einige Zeit ruhig um das Thema Wolf im Bezirk. Bis zum 4. Adventsonntag 2022: Da wird direkt in der Ortschaft Watzmanns in der Marktgemeinde Bad Großpertholz ein hinter einem Reh herziehender, mutmaßlicher Wolf – das Ergebnis der DNA-Auswertung steht noch aus – von einem Wohnhaus aus beobachtet, von der anderen Fensterseite noch ein zweiter. Eine Stunde später findet der herbeigerufene Jäger nur noch letzte Hautreste des Rehs, aber eine dritte Spur von einem Wolf im Schnee.

Da war der Wolf in Watzmanns noch hungrig. Eine Stunde nach diesem Bild waren von einem Reh nur noch kleine Hautfetzen übrig. Foto: privat

