Laut Polizei haben bislang unbekannte Täter in der Nacht auf 1. Juni das Auto, das in Eichberg vor einem Haus abgestellt war, gestohlen.

Am weißen Fahrzeug, das über ein Panormaschiebedach verfügt, befanden sich zum Zeitpunkt des Diebstahles keine Kennzeichen. Das Autodach ist schwarz foliert, weiters sind am Fahrzeug bronze-silberfarbene Alufelgen in 19 Zoll montiert, außerdem hat das Fahrzeug rotlackierte Bremssättel.