An einem triumphalen Tag für die Volkspartei in Österreich überboten die „Türkisen“ im Bezirk mit ihrem Stimmenzuwachs nämlich sowohl das Plus im Wahlkreis Waldviertel, als auch jenes in Niederösterreich und Gesamtösterreich. Diesner-Wais sieht darin sehr wohl ein Ergebnis der „sehr guten Arbeit in unseren Gemeinden. Ich bin sehr stolz auf unseren Bezirk!“

Vor Auszählung der erstmals mehr als 4.000 Wahlkarten im Gmünder Bezirk, bei der sich das VP-Ergebnis zuletzt immer noch leicht nach unten bewegte, hält die ÖVP bei einem Zuwachs von 10,4 auf 48,1 Prozentpunkten. Sie legte in allen 21 Gemeinden deutlich zu – zwischen +6,2 (Moorbad Harbach) und +16,5 (Haugschlag) Prozentpunkten. In Waldenstein wurde mit 63 % das Top-Ergebnis des Bezirkes eingefahren.

SP besser als im Landes- und Bundestrend: Dennoch schwere Enttäuschung

Die SPÖ schloss die Auszählung der in den Wahllokalen des Bezirkes abgegebenen Stimmen mit einem Minus von 3,5 Prozentpunkten ebenfalls besser als im prognostizierten Landes- und Bundesschnitt ab. In Brand-Nagelberg (+0,3 %) und Moorbad Harbach (+0,9 %) gab es zarte Gewinne, in Brand-Nagelberg wurde mit 42,8 Prozentpunkten auch das zweitbeste Gemeinde-Ergebnis der Genossen im Waldviertel hinter Bärnkopf im Bezirk Zwettl eingefahren.

Bezirkspartei-Vorsitzender Konrad Antoni ist dennoch zerknirscht. „Persönlich bin ich natürlich schwerst enttäuscht über die Vorgänge im Vorfeld“, spricht der baldige Alt-Abgeordnete seine Demontage von der Spitze des Wahlkreises an. Enttäuscht ist er aber auch vom Ergebnis im Bezirk, er habe in kurzer Zeit um Angelika Preissl ein starkes Team für den Gmünder Bezirk aufgestellt, dieses auch massiv unterstützt. Aber, so Antoni: „Es ist für eine einzelne Gemeinde oder einen einzelnen Bezirk verdammt schwer, aus einem negativen Bundestrend auszuscheren…“

Interne Kritik von FP-Hoffmann: "Situation nicht zu akzeptieren"

Absolute Katerstimmung herrscht indes im Lager der Freiheitlichen des Bezirkes, die hier mit einem Minus von 10,8 auf 16,3 Prozentpunkte (vor Auszählung der Wahlkarten) noch schlimmer als auf Landes- und Bundesebene abschnitten. Nur in vier Gemeinden (Amaliendorf-Aalfang, Hirschbach, Kirchberg, Weitra) blieb das Minus überhaupt einstellig, überall sonst lag es über zehn Prozent.

Bezirkspartei-Obmann Walter Hoffmann will auch überhaupt nichts beschönigen. „Die Situation ist einfach nicht zu akzeptieren“, sieht er die Hauptschuld diesmal nicht bei Medien, sondern in den eigenen Reihen: „Natürlich bringen die die Eskapaden einzelner Funktionäre groß raus, aber es kann einfach nicht jeder machen, was er will. Wir laufen im Bezirk das ganze Jahr zwischen Haugschlag und Karlstift, und die Anderen bauen dauernd so einen Scheiß.“

Grüne feiern "historischen Tag für Parlamentarismus"

„Grandios“ ist hingegen das Ergebnis der Grünen für deren Bezirkssprecher Manfred Stattler: „Der Sonntag war ein historischer Tag für den Parlamentarismus in Österreich!“ Derart massive Zugewinne wie im bundesweiten Trend – Hochrechnungen gehen von einem Plus von 10,2 auf 14,0 Prozentpunkte aus – blieben ihnen im Gmünder Bezirk verwehrt. Aber, so Stattler: „Auch bei uns wurde die grüne Bewegung in den Nationalrat zurückgewählt!“ Sie verdreifachte sich in den Wahllokalen von 1,8 auf 5,8 Prozentpunkte, feierte in allen 21 Gemeinden Zugewinne, die meisten mit +6,2 Prozentpunkten in Großschönau. Nach Auszählung der Wahlkarten werden die Grünen im Bezirk vermutlich noch zulegen – mehrmals schon hatten sie im extra ausgewerteten Briefwähler-Ergebnis für den Bezirk bessere Zahlen als in jeder einzelnen Gemeinde gefeiert.

Welche Waldviertler kommen in den Nationalrat?

Fix ist, dass der Bezirk künftig nur noch durch die Waldviertler VP-Spitzenkandidatin Martina Diesner-Wais im Nationalrat vertreten sein wird.

Wie sieht es im Wahlkreis Waldviertel insgesamt aus? Neben Diesner-Wais bleibt auch der im Juni in den Nationalrat aufgerückte Parteikollege Lukas Brandweiner fix (Bezirk Zwettl) im Parlament, für einen dritten Mandatar reichte das Stimmenplus laut Diesner-Wais noch nicht aus. Günter Steindl (Krems), der in der SPÖ statt Konrad Antoni als Spitzenkandidat im Waldviertel aufgestellt wurde, wird dem Nationalrat mit größter Wahrscheinlichkeit nicht angehören.

Douglas Hoyos-Trauttmansdorff (Krems) soll indes durch die Landesliste für NEOS im Parlament bleiben, Alois Kainz (Zwettl) könnte vom Landesparteivorstand eventuell über die FP-Landesliste mit einem Ticket für den Nationalrat ausgestattet werden. Gute Chancen hat derzeit Grünen-Spitzenkandidat Martin Litschauer (Waidhofen) als Vierter der Landesliste. Er muss allerdings noch die Auszählung der Wahlkarten am Montag abwarten.