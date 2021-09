Jetzt stellte sich der Verschönerungsverein Guggaberg mit tausend Euro Spende bei Frantes ein.

„Wir haben im Vorstand beschlossen, unser langjähriges Mitglied in seiner schwierigen finanziellen Situation zu unterstützen“, so Obmann Hermann Tischler. Die Übergabe erfolgte bei Fantes zu Hause. Auch seine Tochter Romana ist von der Solidarität überwältigt: Seine prekäre finanzielle Situation habe sich noch nicht geändert. Nach wie vor gibt es von der Versicherung des Verursachers keine Entschädigung. „Die Hauptverhandlung hat vor einigen Tagen stattgefunden, jedoch wird es noch dauern, bis ein Urteil erfolgt. Zumindest ist es aber absehbar“, hofft sie auf eine baldige positive Wende. Frantes leidet immer noch an den finanziellen, aber vor allem auch körperlichen Folgen des Unfalls.