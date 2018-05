Mit der Eröffnung der Zweitpraxis des Schremser Arztes Martin Grubök in Großdietmanns geht auch eine Zusammenlegung der Ärztesprengel Gmünd und Schrems einher.

Die feierliche Eröffnung der seit September 2017 verwaist gewesenen Dietmannser Arztpraxis am 17. Mai ließen sich zahlreiche Gäste nicht entgehen. „Es freut mich ganz besonders, dass wir mit Doktor Grubök einen sehr beliebten und angesehenen Arzt in unserer Gemeinde begrüßen können“, betonte Bürgermeister Johann Weissenbök (ÖVP) dabei.

Die Gebietskrankenkasse habe rasch reagiert und die Zweitpraxis Gruböks schnell genehmigt. Die Gemeindearbeiter brachten danach das leer gestandene Arzthaus in Schwung. Die zweite Ordination des praktischen Arztes, der in Schrems weiterhin tätig ist, ist montags und mittwochs (17 - 19 Uhr) und donnerstags (8 - 10.30 Uhr) geöffnet.

„Großdietmanns ist eine wunderbare Gemeinde, das war mit ein Grund für meine Entscheidung, hier meine zweite Praxis zu führen“, betonte Grubök, der mit seinen Schremser Arzthelferinnen auch am neuen Standort tätig sein wird.

„Für Ärzte machbar und für Patienten tragbar“

Seine beiden Ordinationen in Schrems und Dietmanns sind auch mit ein Grund für die nun geplante Zusammenlegung der beiden Ärztedienstsprengel Gmünd und Schrems. Dadurch kommt es ab dem Fronleichnams-Feiertag und dem darauffolgenden Wochenende (30. Mai bis 3. Juni) zu Änderungen beim allgemeinmedizinischen Wochenend- und Feiertagsbereitschaftsdienst. Nur einer der neun Ärzte des Sprengels übernimmt künftig den Wochen

end- bzw. Feiertagsdienst (7 - 19 Uhr). Bisher waren ein Arzt im Sprengel Gmünd/Großdietmanns sowie einer im Sprengel Schrems, Hoheneich, Kirchberg, Waldenstein und Hirschbach tätig. Keine Änderung gibt es bei der ärztlichen Versorgung während der Nacht. Von 19 bis 7 Uhr erfolgt diese weiter über die Nummer 141.

„Wir haben das so geklärt, dass es für die Ärzte machbar und für die Patienten tragbar ist“, betont Bezirksärztevertreter Christoph Preißl, Arzt in Kirchberg. Laut seinen Angaben sind die Fahrzeiten zu den diensthabenden Ärzten für Patienten zumutbar. Seit 2006 gebe es etwa einen einzigen Ärztesprengel für die Gemeinden Schweiggers und Zwettl mit Jagenbach. „Hier gibt es bei den Ärztediensten am Wochenende keine Probleme, genauso wenig in einem Horner Sprengel mit acht Ärzten.“

Diensthabende Ärzte finden Sie weiterhin auf den NÖN-Serviceseiten.